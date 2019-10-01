Спасское помогает детям развивать цифровой профиль и успешно реализует программу ФКГС Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Село Спасское помогает местным детям развивать цифровой профиль и успешно реализует программу "Формирование комфортной городской среды" (ФКГС). Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", который принял участие в выездном заседании клуба парламентских журналистов при Законодательном собрании Нижегородской области.

Выездное мероприятие было организовано по инициативе депутата регионального парламента Александра Ефремцева и при поддержке руководства района.

18 октября в Спасском районе прошло юбилейное 50-е заседание Клуба парламентских журналистов при Законодательном Собрании. Выездное мероприятие было организовано по инициативе депутата регионального парламента Александра Ефремцева и при поддержке руководства района.

Представители ведущих региональных СМИ посетили в с.Базлово межрайонный фестиваль татарского национального творчества "Милли кей", посвященный 90-летию образования Спасского района, 20-летию местного Дома культуры и 70-летию со Дня рождения известного певца, выходца из Нижегородской области, Хайдара Бигичева.

Целью этого фестиваля является сохранение культуры, традиций, языка татарского населения Нижегородской области. В нем приняли участие 73 артиста из семи районов области.

"Нижегородская область богата своими культурными традициями. Мы рады, что именно на нашей земле проходит такой замечательный фестиваль. Радостные лица зрителей, красивые мелодичные песни запомнятся всем нам надолго", - сказал Александр Ефремцев.

Также парламентские журналисты посетили село Татарское Маклаково, где ознакомились с благоустроенными объектами на его территории. Особенно журналисты отметили красивый фонтан, дизайн которого может быть взят в разработку при строительстве аналогичных объектов в других районах области.

После этого представители СМИ вместе с Александром Ефремцевым, руководством района и жителями села возложили цветы к памятнику погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и памятнику-обелиску, воздвигнутому в честь тружеников тыла. Теперь здесь есть свой единый мемориальный комплекс. По словам жителей, это для них святое место, куда можно прийти и поклониться своим предкам.

В селе журналисты также посетили местный краеведческий музей, в котором собраны уникальные экспонаты: предметы быта татарского народа, старинные инструменты и орудия труда, национальная одежда. Также здесь можно увидеть боевые и трудовые награды земляков, узнать об их достижениях и заслугах.

Одним из пунктов визита Клуба парламентских журналистов стало посещение Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка Роста" в с.Красный Ватрас.

К открытию Центра были капитально отремонтированы два помещения общей площадью 161 кв.м. Центр будет обеспечивать обновленным содержанием образования предметы учебного плана школы: ОБЖ, информатику, технологию.

Для получения цифровых навыков в Центре созданы специальные условия (виртуальная и дополненная реальности, квадрокоптеры, современных фото- и видеокамеры). Предусмотрены удобные зоны для проектной деятельности, есть шахматная зона.

"Спасский район – это показательный пример того, как нужно двигаться вперед. Важно, когда с каждым годом район преображается, появляются новые объекты для его развития. Местные жители сами подсказывают, где и что именно они хотят увидеть в своем родном селе или деревне, и задача администрации – реагировать на эти предложения. Здорово, когда в районах есть такие объекты как центр "Точка роста". Ребята могут получить совершенно другие знания, которые раньше были недоступны. Когда мы говорим о том, что уровень комфорта для проживания на селе должен быть сопоставим с городским, это лучший шаг для решения такой задачи", - добавил депутат.

Программа визита завершилась посещением центрального парка в селе Спасское, благоустроенного в рамках программы "Городская среда", и спортивной площадки, которая имеет оригинальный дизайн и оснащена самыми современными тренажерами.

В завершение поездки Александр Ефремцев поздравил Клуб парламентских журналистов при Законодательном собрании с юбилейным 50-ым заседанием и пожелал новых успехов в работе.