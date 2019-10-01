Альфа-Банк получил награду за лучшую линейку карт с reward-программами Бизнес

Альфа-Банк получил награду Frank Banking Reward Award 2019 за лучшую линейку карт с reward-программами. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что карточные продукты Альфа-Банка максимально просты и удобны в использовании. Клиенты банка имеют возможностью одновременно получать до 7% процентов на остаток на текущем счете, до 3% кэшбэка на все покупки и до 10% - на определенные категории, а также до 11% милями.

18 октября Frank RG представила результаты исследования "Банковские карты с reward-программами в России 2019". Эксперты Frank RG изучили российские программы лояльности, по которым эмитенты карт выплачивают их держателям различные бонусы и вознаграждения. В исследовании участвовали 38 банков, а также компании, среди которых Билайн, Яндекс и другие.

Рейтинг основан на расчете выгоды для клиента – общей сумме вознаграждения (cashback или бонусов), полученного клиентом по карте с reward-программой за два года пользования картой (за вычетом расходов на обслуживание карты).



"В основе нашего подхода – прозрачные продукты, которые легко выбирать и удобно использовать каждый день. Мы очень рады, что наша линейка карт с reward-программами получила высокую оценку профессионального сообщества", - комментирует руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.