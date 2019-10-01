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Велопешеходную дорожку продлили на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальных сетях.
На набережной уже была велодорожка, теперь она стала длиннее в сторону трамплинного комплекса.
"Всего в городе предусмотрено создание нескольких вело- и пешеходных зон. Организацию велопешеходной дорожки на набережной Гребного канала можно назвать пилотным проектом, который был выполнен по поручению мэра Владимира Панова. В настоящий момент здесь установлены знаки "Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением", - сказал директор МКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Брылин.
Он добавил, что в ближайшее время администрация Нижегородского района установит парковочные столбики для того, что бы исключить проезда автомобилей по велопешеходной дорожке.
Дмитрий Брылин сообщил также, что в Нижнем Новгороде разработана концепция развития велосипедной инфраструктуры до 2021 года, которая включает в себя пять видов маршрутов: береговые, на пересечении мостов и перепадов высот, маршруты в историческом центре города, а также вдоль малых рек.
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