Велопешеходную дорожку продлили на набережной Гребного канала Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Велопешеходную дорожку продлили на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде. Об этом заявил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов на своей странице в социальных сетях.

На набережной уже была велодорожка, теперь она стала длиннее в сторону трамплинного комплекса.

"Всего в городе предусмотрено создание нескольких вело- и пешеходных зон. Организацию велопешеходной дорожки на набережной Гребного канала можно назвать пилотным проектом, который был выполнен по поручению мэра Владимира Панова. В настоящий момент здесь установлены знаки "Пешеходная и велосипедная дорожка с совмещенным движением", - сказал директор МКУ "Центр организации дорожного движения" Дмитрий Брылин.

Он добавил, что в ближайшее время администрация Нижегородского района установит парковочные столбики для того, что бы исключить проезда автомобилей по велопешеходной дорожке.

Дмитрий Брылин сообщил также, что в Нижнем Новгороде разработана концепция развития велосипедной инфраструктуры до 2021 года, которая включает в себя пять видов маршрутов: береговые, на пересечении мостов и перепадов высот, маршруты в историческом центре города, а также вдоль малых рек.