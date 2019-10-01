Почти 1 млрд рублей из нижегородского бюджета направят на поддержку обманутых дольщиков Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Почти 1 млрд рублей из бюджета Нижегородской области направят на поддержку обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Такую сумму предусматривают поправки в бюджет области на 2019 год.

Как сообщает пресс-служба, 21 октября состоялось заседание комитета регионального парламента по бюджету и налогам. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".



Изменения предусматривают рост налоговых доходов на 1,3 млрд рублей в связи со значительным увеличением поступлений налога на прибыль организаций (115,7%) и налога на доходы физических лиц (113,1%).

Из дополнительных средств на обеспечение реализации плана мероприятий по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов предлагается направить 915,2 млн рублей.

Из них 57,2 млн рублей предназначены для финансирования завершения строительства многоквартирного дома на ул. Жукова (между домами №8 и №10). Еще 858 млн рублей будет направлено на поддержку обманутых дольщиков. Котоыре пострадали от застройщиков, входящих в группы компаний "ООО "ЭкоГрад", ООО "Капстройинвест", ООО "Квартстрой-Центр" и на завершение строительства ЖК "Новинки SmartCity" и ЖК "Окский берег".

Также проект изменений в бюджет области предполагает выделение 776,6 млн рублей на увеличение заработной платы "указных" категорий работников бюджетной сферы.

"2019 год уже идет к завершению, Законодательное собрание вносит в бюджет корректировки, по факту уже сложившегося положения дел. Поскольку есть дополнительные доходы, мы рассматривали направления использования этих средств. Основная сумма полученных доходов направляется на решение проблемы обманутых дольщиков. Предусмотрен целый комплекс мероприятий по разным объектам, которые у нас в области фигурируют в списке проблемных", - сказал председатель комитета регионального парламента по бюджету и налогам Александр Шаронов.

С учетом предлагаемых изменений основные параметры областного бюджета на 2019 год составят:

доходы: 176,3 млрд рублей (увеличение составит около 1,5 млрд рублей);

расходы: 187,7 млрд рублей (увеличение составит около 1,9 млрд рублей);

дефицит: - 11,4 млрд рублей (увеличен на 400 млн рублей).

Увеличение дефицита связано с направлением на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января 2019 года, которые являются источниками для увеличения расходов областного бюджета и отражаются в источниках финансирования дефицита бюджета. Увеличение дефицита в данном случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

Проект изменений в закон "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании регионального парламента 24 октября.

Кроме того, депутаты рассмотрят проект изменений в закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области". Законопроектом, в частности, предлагается закрепление за бюджетами муниципальных районов и городских округов 20% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

"Эта мера будет реализована впервые со следующего года. Цель – создать стимулы и мотивацию у местных органов власти для работы с малым и средним бизнесом, для наращивания своей собственной налогооблагаемой базы. Как идея эта мера обсуждалась уже несколько лет, но понятно, что она стоит достаточно серьезных средств для областного бюджета. Это осознанное перераспределение денег от области к муниципальным бюджетам. Оно делается, потому что сегодня есть такая возможность и есть понимание, что это в целом правильно и логично", - рассказал Александр Шаронов.

Кроме того, председатель комитета по бюджету и налогам сообщил, что в модельном бюджете также учтены некоторые изменения. "В частности, предусмотрен еще ряд расходов, например, на уличное освещение в муниципалитетах. Теперь эти расходы будут учтены в модельных расходах и подкреплены финансово. Таким образом, проводится настройка модельных бюджетов. Жизнь идет, всегда что-то меняется, но в целом практика внедрения модельного бюджета для муниципалитетов оказалась очень положительной. Так, консолидированный дефицит муниципальных бюджетов в регионе снизился почти в два раза. И задача – выйти на бездефицитный модельный бюджет, то есть полностью покрывать все рассчитанные расходы муниципалитетов источниками доходов", - подчеркнул Александр Шаронов.

Проект изменений в закон "О межбюджетных отношениях в Нижегородской области" также рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании регионального парламента 24 октября.