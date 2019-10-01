Мемориальные доски в память о летчике Николае Алифанове и полковнике Николае Рязанове хотят установить в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Нижегородская Дума

Мемориальные доски в память о летчике-испытателе Николае Алифанове и полковнике внутренней службы Николае Рязанове хотят установить в Нижнем Новгороде. Такую инициативу Комитета по присвоению звания "Почетный гражданин города Нижнего Новгорода" единогласно поддержали депутаты нижегородской Думы в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению 21 октября 2019 года.

Памятный знак Николаю Алифанову планируется установить на фасаде дома №19 по улице Советская. С таким предложением выступил Нижегородский авиастроительный завод "Сокол", который берет на себя установку, сохранность, содержание, реставрацию и ремонт мемориальной доски.

Мемориальная доска заслуженному пожарному Николаю Рязанову будет установлена на фасаде здания 2 пожарно-спасательной части ФКГУ "1 Отряд федеральной противопожарной службы по Нижегородской области". Установку, сохранность, содержание и реставрацию мемориальной доски обеспечит пожарная часть.

Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос, связанный с увековечением 100-летия образования в Нижнем Новгороде зенитной артиллерии. Соответствующее подразделение Красной Армии (Упрзазенфор) в мае 1919 года было переведено в наш город.

Памятный знак планируется установить на фасаде дома №20 в Плотничном переулке. Сохранность и содержание мемориальной доски берет на себя ООО "Структура". Открытие доски запланировано на 4 ноября в День народного единства.

Окончательное решение по установке мемориальных знаков будет принято на заседании городской Думы 23 октября 2019 года.

СПРАВКА:

Николай Григорьевич Алифанов (22 июля 1912 года село Алферово Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии - 6 февраля 1986 года, город Горький). Окончил Харьковскую школу пилотов Осоавиахима, а также Сталинградскую военную школу летчиков.

В 1938 году поступил на работу на Горьковский авиационный завод летчиком-испытателем. Николай Алифанов проводил испытания всех модификаций выпускаемых машин И-16, ЛаГГ-3, ЛаГГ-5. В начале войны ему было поручено создать в городе Горьком собственную эскадрилью ПВО на базе авиазавода. После войны он испытывал реактивную технику МиГ-17, МиГ -19, МиГ 21.

В 1957 году ему за мужество и героизм, проявленный при испытании авиационной техники, было присвоено звание Героя Советского Союза, а в 1963 году – звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР".