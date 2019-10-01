Всемирно известный педагог по вокалу Майкл Пол проведет в Нижнем Новгороде мастер-классы Культура и отдых

Всемирно известный педагог по вокалу Майкл Пол проведет в Нижнем Новгороде мастер-классы Фото: НИА Нижний Новгород

Всемирно известный педагог по вокалу Майкл Пол проведет в нижегородском театре оперы и балета мастер-классы. Об этом сообщили в региональном министерстве культуры.

Нижний Новгород 22 и 23 октября станет одним из двух городов России наряду с Москвой, где Майкл Пол проведет мастер-классы для оперной труппы театра.

Мастер-классы маэстро Пола вошли в программы ведущих оперных фестивалей. Он выступает с лекциями в аспирантуре Школы музыки Маннеса и докторантуре Колумбийского Университета по темам мужского голосообразования, работы с "поврежденными" голосами и другим вопросам на стыке вокальной педагогики и анатомии голоса.

Майкл Пол – известный американский тенор, но еще больше он известен как блестящий педагог. Несколько лет назад по приглашению Пласидо Доминго Пол возглавил программу подготовки стажеров и молодых певцов при Вашингтонской опере. Он – член жюри более десяти конкурсов в США и Италии, ведущий педагог по вокалу на Новом Римском оперном фестивале. Майкл Пол является советником и консультантом нескольких известных артистических агентств, театров и медицинских клиник.

Мастер-классы маэстро Пола вошли в программы ведущих оперных фестивалей. Он выступает с лекциями в аспирантуре Школы музыки Маннеса и докторантуре Колумбийского Университета по темам мужского голосообразования, работы с "поврежденными" голосами и другим вопросам на стыке вокальной педагогики и анатомии голоса.