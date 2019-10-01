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Спорт

Команда Нижегородского водоканала заняла I место в серебряном play-off турнира РАВВ по волейболу

21 октября 2019 17:06  [23] Спорт

Фото: Нижегородский водоканал

Команда Нижегородского водоканала заняла I место в серебряном play-off турнира Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения по волейболу "Чистая вода". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соревнования, в которых приняли участие команды восьми водоканалов страны, проходили в Москве. Организатором также выступило агентство "Legion Sport".

"Одно из направлений работы Нижегородского водоканала – развитие корпоративной культуры. Способствуют этому, в частности, командные игры. Стать членом команды может любой сотрудник предприятия. В этот раз на поле вышел состав из восьми человек, среди которых три слесаря, три ведущих инженера и мастер Заречного водопроводного эксплуатационного участка", - рассказал заместитель генерального директора компании Александр Сидляревич, возглавивший на турнире команду волейболистов.

Как отмечают организаторы турнира, волейбол является вторым по популярности видом спорта среди корпоративных мероприятий, он давно входит в регулярный календарь любительских состязаний многих офисов и предприятий. Для команд отрасли водоснабжения и водоотведения турнир по этому виду спорта проводился в первый раз, и по результатам было принято решение сделать его регулярным.

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