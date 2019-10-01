Воркаут площадка в Нижнем Новгороде открыта в рамках нацпроекта "Демография" Спорт

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель губернатора Нижегородской области Александр Югов 21 октября принял участие в открытии воркаут площадки на улице Фруктовой в Нижнем Новгороде

Площадка была построена в рамках проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

"Все больше людей разных возрастов сейчас выбирают здоровый образ жизни. Поэтому наша задача — сделать так, чтобы у всех жителей региона была доступная возможность заниматься спортом. При выборе места для установки воркаут площадок мы учитывали пожелания жителей, анализировали обеспеченность плоскостными сооружениями того или иного района", - сказал Александр Югов.

Заместитель главы региона также отметил, что площадка сертифицирована для выполнения норм ГТО. Всего до конца года в Нижегородской области откроется 16 воркаут площадок. Также в этом году в рамках проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" в регионе будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в Бутурлино и закуплено три ледозаливочные машины.

Напомним, 10 октября 2019 года в Нижнем Новгороде в рамках форума "Россия – спортивная держава" президент России Владимир Путин провел заседание совета при президенте по развитию физической культуры и спорта. В ходе заседания прошло обсуждение механизмов достижения национальных целей и решения стратегических задач в области физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации и на местном уровне.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на заседании с докладом, посвященном развитию физической культуры и спорта в Нижегородской области. Одной из ключевых задач глава региона назвал вовлечение в спорт старших поколений.

"Перед нами сегодня стоит задача - привлечь 55% граждан к систематическим занятиям физкультурой и спортом. Сейчас в Нижегородской области этот показатель – 38%. Причём у молодого поколения всё очень оптимистично: в спорт вовлечены более 90% детей и молодёжи региона. Людей среднего возраста – 20-25%. Наименьший результат у старшего поколения – около 8%. Наша задача не просто увеличить этот показатель до 25% в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", а в конечном итоге, увеличить продолжительность жизни людей", - сказал тогда Глеб Никитин.