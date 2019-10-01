Восемь команд печатных СМИ севера Нижегородской области приняли участие в конкурсе "Экспресс-газета" Общество

Пятый творческий конкурс среди журналистов печатных СМИ севера Нижегородской области "Экспресс-газета" состоялся в Ветлужском районе. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия"

Организатором и инициатором конкурса-игры является северное творческое объединение союза журналистов региона. Конкурс заключается в следующем: команды журналистов прибывают в один из районов, где менее чем за сутки собирают информацию и готовят полноценный четырехстраничный номер экспресс-газеты.

В конкурсе приняли участие 8 команд из районных печатных СМИ Ветлужского, Варнавинского, Воскресенского, Уренского, Тоншаевского районов и г.о.г. Бор и Шахунья. Специальный гость - команда "Гагинских вестей".

Работу оценивает профессиональное жюри, куда входят представители управления информационной политики нижегородского правительства, союза журналистов России, дизайнер, фотограф. В пятом юбилейном конкурсе в состав жюри также вошли депутат Госдумы Артем Кавинов, депутат Земского собрания Ветлужского района Александр Орехов, глава администрации Ветлужского района Сергей Лавренов.

"Для нас это было интересное погружение в нюансы журналистского мастерства. Конечно, был поражен, что можно сделать менее чем за сутки. Оказывается можно и быстро, и хорошо, но если только, действительно умеешь", - поделился впечатлениями Артем Кавинов.

По итогам были определены призеры и победители в 11 номинациях. Призы и награды достались всем. Лучший дизайн – у команды "Бор-инфо", лучший рекламный модуль Ветлуги - от газеты "Уренские вести". А победителем в общем командном зачете стал вновь коллектив газеты "Земля Ветлужская".

Депутат Госдумы Артем Кавинов совместно с депутатом Земского собрания Александром Ореховым оказали содействие в подготовке призов. Кроме небольших подарков победителям, Кавинов пригласил в Москву в Госдуму команду журналистов из Уреня, которые чуть-чуть не дотянули до победы в общем зачете, организаторов и представителей от каждой редакции, принявшей участие в конкурсе.

Он также отметил, что сама идея конкурса замечательная, потому что позволяет развиваться в профессии, оттачивать свое мастерство не на часовых семинарах в залах, а непосредственно на практике.

"Были рады по возможности поддержать наши печатные СМИ. У нас очень талантливые ребята работают в районах, неравнодушные, с хорошим чувством юмора, с умением увидеть в обычном важные нюансы, быть первыми в информационной повестке. Они еженедельно доставляют в дома жителей новости своего района, городского округа, в этих материалах – жизнь малых территорий, стимулы для движения вперед. Спасибо вам",- добавил депутат, поздравив призеров с победой в конкурсе.