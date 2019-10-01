Депутаты предложили расширить полномочия добровольных народных дружин Общество

Фото: Пресс-служба думы Нижнего Новгорода

Депутаты думы Нижнего Новгорода предложили расширить полномочия добровольных народных дружин. Об этом сообщает пресс-служба думы.

Деятельность добровольных народных и молодежных дружин депутаты обсудили на заседании комиссии по местному самоуправлению.

По данным начальника управления по безопасности и мобилизационной подготовке администрации города Александра Ильченко, во всех районах Нижнего Новгорода действуют 12 общественных формирований правоохранительной направленности общей численностью 435 человек (рост в 4 раза с 2009 года).

По информации Александра Ильченко, в 2019 году было проведено 46 заседаний районных штабов, дружинники распространили 1870 листовок, плакатов, флаеров о деятельности народных дружин, провели 146 семинаров, круглых столов, встреч на предприятиях, в организациях, учебных заведениях и среди населения с целью информационно-агитационной работы и вовлечения большего числа граждан в деятельность народных дружин.

За 9 месяцев 2019 года с участием дружинников пресечено 2546 административных правонарушений, оказано содействие полиции в выявлении и раскрытии 107 преступлений, дружинники более 4 тысяч раз выходили на дежурства, в ходе которых при их участии проведено 604 предупредительных и профилактических бесед с лицами, склонными к совершению правонарушений и состоящих на профилактических учетах в полиции.

Александр Гильченко обратил внимание комиссии, что финансирование мероприятий, направленных на поддержку и организацию деятельности дружин, с 2012 по 2019 год планировалось неравномерно и явно недостаточно: в 2012 году - 800 тысяч рублей, в 2013 году - 560 тысяч рублей, в 2014 году - 260 тысяч рублей, в 2015 и 2016 годах средства не выделялись, 2017 году - 228 тысяч рублей, а в 2018 году - 247 тысяч рублей.

В 2019 году было существенно увеличено финансирование мероприятий по "Содействию участию населения города в народных дружинах по охране общественного порядка": с 240 тысяч рублей до 930 тысяч рублей, из которых 40 тысяч рублей направлены на проведение ежегодного городского конкурса на звание "Лучшая народная дружина Нижнего Новгорода" и "Лучший народный дружинник Нижнего Новгорода", поощрение победителей ценными подарками, а 890 тысяч рублей распределены и направлены в районы города.

По мнению заместителя председателя гордумы Николая Сатаева, который, как и тысячи советских граждан, был когда-то дружинником, необходимо совершенствовать систему "Безопасный город", вкладывать средства в новые технологии, чтобы эффективно и современными методами бороться с преступностью.

"Разные были предложения у коллег-депутатов относительно деятельности добровольных народных дружин. Да, мы все понимаем, что прогресс не стоит на месте, что для поддержания безопасности на улицах города очень важны новейшие технические средства, установка видеокамер, что есть очень важная и нужная программа "Безопасный город", на финансирование которой депутаты предлагают направлять больше средств. Но также депутаты отметили вклад добровольных народных дружин в поддержание безопасности. Дружинники оказывают существенную помощь участковым по месту жительства, а, порой, граждане общаются в пункты ДНД как к участковым, которых сегодня в Нижнем Новгороде катастрофически не хватает", - сказала председатель комиссии Ольга Балакина, подводя итоги дискуссии.

В заключении Ольга Балакина отметила, что депутаты предложили профильному управлению администрации города подумать над вопросом, какой объем средств необходимо дополнительно предусмотреть в бюджете города на 2020 год, и направить свои предложения на рассмотрение комиссии по местному самоуправлению, чтобы активизировать работу ДНД в Нижнем Новгороде.