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Происшествия

Несколько сараев сгорели в Дзержинске из-за поджога

22 октября 2019 10:00  [91] Происшествия

Несколько сараев сгорели в Дзержинске Нижегородской области из-за поджога, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение о возгорании на улице Пожарского города химиков поступило в 01:10 21 октября.

В результате пожара обгорели три сарая на площади 20 кв.м.

Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники.

Стоит отметить, что предполагаемая причина пожара – поджог.

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