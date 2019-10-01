Несколько сараев сгорели в Дзержинске из-за поджога

Несколько сараев сгорели в Дзержинске Нижегородской области из-за поджога, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о возгорании на улице Пожарского города химиков поступило в 01:10 21 октября.
В результате пожара обгорели три сарая на площади 20 кв.м.
Всего в тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 28 человек личного состава и 5 единиц техники.
Стоит отметить, что предполагаемая причина пожара – поджог.
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