Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета Общество

Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета, сообщается на сайте облпрокуратуры.

Стоит отметить, что по обращению жительницы Нижнего Новгорода проведена проверка

соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения граждан лекарственными препаратами.

В ходе проверки было выявлено, что с ноября 2016 года 8 летнему мальчику назначена помповая инсулинотерапия и была установлена инсулиновая помпа. По медицинским показаниям ему рекомендовано проводить контроль гликемии с использованием тест - полосок не менее 6-8 раз в сутки. Вместе с тем обеспечение ребенка расходными материалами к инсулиновой помпе, необходимыми для ее функционирования, за счет средств регионального бюджета не осуществляется, выписываемых тест - полосок недостаточно для надлежащего контроля уровня глюкозы крови.

В связи с результатами проверки прокурор обратился в суд с иском, который был удовлетворен. Однако, не согласившись с решением суда первой инстанции, региональное министерство обжаловало его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 8 октября поддержала позицию прокуратуры, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.