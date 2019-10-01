Последние новости рубрики Общество
22 октября 2019 11:13  [51] Центр содействия строительству заработал в тестовом режиме в Нижегородской области
22 октября 2019 11:03  [102] Черные усачи обнаружены в Выксе
22 октября 2019 10:55  [82] Первый субсидируемый авиарейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
22 октября 2019 10:20  [110] Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета
22 октября 2019 09:34  [291] Проспект Гагарина Нижнего Новгорода перекроют 24 октября
21 октября 2019 19:00  [347] Мемориальные доски в память о летчике Николае Алифанове и полковнике Николае Рязанове хотят установить в Нижнем Новгороде
21 октября 2019 18:25  [211] Депутаты предложили расширить полномочия добровольных народных дружин
21 октября 2019 18:15  [192] Восемь команд печатных СМИ севера Нижегородской области приняли участие в конкурсе "Экспресс-газета"
21 октября 2019 17:50  [230] РусГидро опровергает данные о ненадлежащем состоянии Горьковской плотины
21 октября 2019 16:21  [239] Велопешеходную дорожку продлили на набережной Гребного канала
Общество

Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета

22 октября 2019 10:20  [110] Общество

Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета, сообщается на сайте облпрокуратуры.

Стоит отметить, что по обращению жительницы Нижнего Новгорода проведена проверка
соблюдения требований законодательства, регулирующего вопросы обеспечения граждан лекарственными препаратами.

В ходе проверки было выявлено, что с ноября 2016 года 8 летнему мальчику назначена помповая инсулинотерапия и была установлена инсулиновая помпа. По медицинским показаниям ему рекомендовано проводить контроль гликемии с использованием тест - полосок не менее 6-8 раз в сутки. Вместе с тем обеспечение ребенка расходными материалами к инсулиновой помпе, необходимыми для ее функционирования, за счет средств регионального бюджета не осуществляется, выписываемых тест - полосок недостаточно для надлежащего контроля уровня глюкозы крови.

В связи с результатами проверки прокурор обратился в суд с иском, который был удовлетворен. Однако, не согласившись с решением суда первой инстанции, региональное министерство обжаловало его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда 8 октября поддержала позицию прокуратуры, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph