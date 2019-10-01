Первый субсидируемый авиарейс из Самары прибыл в Нижний Новгород Общество

Первый субсидируемый авиарейс из Самары прибыл 22 октября в Нижний Новгород, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В сообщении говорится, что на борту было 39 пассажиров, многие воспользовались этим рейсом как стыковочным на пути в Нижегородскую область из восточных регионов России. По направлению Нижний Новгород – Самара субсидируется пять рейсов в неделю, минимальная стоимость билета составляет около 2000 рублей. До 31 декабря 2019 года будет выполнено 65 парных субсидируемых рейсов.

Напомним, что 26 сентября депутаты регионального Законодательного собрания поддержали инициативу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении дополнительных средств для субсидирования региональных авиаперевозок. Согласно нововведениям, в 2019 году на эти цели направлено 33,3 млн рублей по новым направлениям: Екатеринбург, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург.

В настоящее время из бюджета Нижегородской области также субсидируются авиарейсы в Пермь, Краснодар и Казань. Также из бюджетов других регионов субсидируются авиамаршруты из Нижнего Новгорода в Калининград, Калугу и Ростов-на-Дону.

В 2020-2021 годах ежегодно будет заложено 198,9 млн рублей по направлениям: Екатеринбург, Самара, Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Казань, Краснодар, Геленджик, Сочи, Челябинск, Новосибирск.

Маршрутная сеть региональных воздушных перевозок пассажиров оптимизирована совместно с АО УК "Аэропорты Регионов" во исполнение указа Президента Российской Федерации Владимира Путина от 7 мая 2018 г. "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в части развития межрегиональных рейсов, минуя Москву.