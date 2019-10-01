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Общество

Черные усачи обнаружены в Выксе

22 октября 2019 11:03  [101] Общество

Черные сосновые усачи обнаружены в Выксе Нижегородской области, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора.

В ходе внеплановой проверки индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность по заготовке и переработке древесины в Выксе, сотрудниками ведомства на складе были отобраны энтомологические образцы.

Стоит отметить, что в результате лабораторных исследований в бревнах были выявлены карантинные вредители – черный сосновый и малый черный еловый усач.

Наличие насекомых говорит о том, что предприниматель не выполняет мероприятия по выявлению карантинных объектов и борьбе с ними, а также по локализации и ликвидации их очагов.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, выписан штраф в размере 1 тысячи рублей.

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