Центр содействия строительству заработал в тестовом режиме в Нижегородской области Общество

Центр содействия строительству заработал в тестовом режиме в Нижегородской области и уже начал принимать заявки от инвесторов по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории региона, сообщается на сайте минимущества.

Стоит добавить, что основная задача коллегиального органа, поставленная губернатором Глебом Никитиным — улучшить инвестиционный климат в регионе, а также создать инфраструктуру для бизнеса в рамках реализации Стратегии 2035. Создать удобное и комфортное взаимодействие инвесторов с ОИВ, сократить для инвесторов сроки выдачи разрешительной документации в сфере строительства, и, в конечном счете – сроки реализации проекта. В ЦСС можно обратиться по конкретным проблемным вопросам (от этапа градостроительной проработки земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию), а также по вопросам, связанным с реставрацией или реконструкцией объекта. Губернатор подписал соглашение с Главгосэкспертизой, которое позволяет в случае возникновения проблемных вопросов в режиме видео конференции решить их по линии прохождения экспертизы. По аналогичной схеме урегулируются вопросы с органами местного самоуправления.

Министр имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергей Баринов отметил, что наша задача сформировать инвестору на стадии замысла проекта ответ на три основных вопроса – сроки, стоимость и реализуемость проекта. "ЦСС, по сути, это новая модель, позволяющая вместо формальной сборки заключений, провести "мозговой штурм" и достигнуть согласованности заключений, или, в случае необходимости, выработать совместно с органами исполнительной власти и с инвестором альтернативные варианты реализации проекта. Также создание ЦСС позволит сократить сроки получения заключений от органов исполнительной власти в пять раз, то есть до 5 дней", - добавил он.

Кроме того, предприниматели смогут обратиться в ЦСС для внесения изменений в документы территориального планирования муниципальных образований Нижегородской области, правила землепользования и застройки муниципалитетов; выдачи документации по планировке территории; согласования проектной документации; изменения одного вида разрешенного использования земельного участка на другой вид разрешенного использования, заключением договора по эксплуатации объекта, согласованию технических условий.

ЦСС будет содействовать проектам по строительству объектов капитального строительства на земельных участках площадью более 8 тысяч кв м (за исключением реализации проектов по строительству (реконструкции) линейных объектов).

Телефон Call-центра – 8 (831) 274-67-97, записаться на прием или направить обращение можно на странице министерства gosim-no.ru – ЦСС.

Рабочая группа ЦСС проводит заседания по предварительной записи на сайте. Заседания проводятся каждый вторник с 10:00 до 14:00, среда – с 10:00 до 18:00, четверг – с 14:00 до 18:00. по адресу: 603106, г. Н.Новгород, ул. Адмирала Васюнина, д.2.