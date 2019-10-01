Портал миграционной службы России

Миграционная служба в стране решает вопросы, связанные с регистрацией граждан и иностранцев в стране. Данное управление предоставляет большой список услуг. Воспользоваться ими могут как граждане России, так и приезжие.
Чтобы получать нужную информацию, нужно использовать официальные интернет-источники. К примеру, УФМС России имеет свой информационный портал, на котором размещаются все новости, нужные для людей. Особенно это может касаться тех, кто находится в стране недолго и ему нужно продлевать регистрацию и разрешение на проживание. Выполнять все нужно по закону. А для этого важно знать обо всех изменениях.
К примеру, иностранный гражданин хочет получить гражданство России. Что для этого нужно? Есть определенный список документов и правила, которым должен следовать человек. Но бывает так, что в законопроекты вносятся изменения. В таком случае нужно хорошо все это знать, чтобы понимать, на что рассчитывать и сколько теперь придётся ждать.
В каких областях ФМС предлагает помощь гражданам?
Это те области, в которых может быть оказана помощь. Конечно, моментов много и все их важно знать.
Чем еще будет полезен сайт? Там всегда в онлайн-доступе находится юрист. Он готов ответить на разные вопросы и дать консультации. Это поможет гражданам понять, куда можно обратиться и что для этого нужно. Все это выполняется быстро и надёжно.
Итак, ФМС России – это государственный орган, который отвечает за вопросы миграции, выезда и въезда иностранных граждан и граждан страны. Они оказывают нужные услуги населению, выдают документы, бумаги, оформляют их и т.д. Сотрудничать с ними хотя бы один раз приходилось каждому. Делать это важно и обязательно, чтобы не было проблем с законом.
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