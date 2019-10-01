"ТрансТелеКом" оштрафована на 100 тысяч рублей за рекламу про телефону без согласия абонента

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АО "Компания ТрансТелеКом" оштрафована на 100 тысяч рублей за распространяемую по телефону рекламу без согласия абонента. Об этом сообщает региональное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).
Поясняется, что в УФАС поступило заявление от нижегородца, который пожаловался на рекламные сообщения от компании, тогда как согласия на это заявитель не давал.
Антимонопольное ведомство признало "ТрансТелеКом" нарушившим закон о рекламе и возбудило дело об административной ответственности, которое предусматривает штраф. Таким образом компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
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