"ТрансТелеКом" оштрафована на 100 тысяч рублей за рекламу про телефону без согласия абонента Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

АО "Компания ТрансТелеКом" оштрафована на 100 тысяч рублей за распространяемую по телефону рекламу без согласия абонента. Об этом сообщает региональное управление федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Поясняется, что в УФАС поступило заявление от нижегородца, который пожаловался на рекламные сообщения от компании, тогда как согласия на это заявитель не давал.

Антимонопольное ведомство признало "ТрансТелеКом" нарушившим закон о рекламе и возбудило дело об административной ответственности, которое предусматривает штраф. Таким образом компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.