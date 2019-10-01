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Культура и отдых

Спектакль победителя нижегородского этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут в регионах ПФО

22 октября 2019 13:04  [69] Культура и отдых

Спектакль победителя нижегородского этапа фестиваля "Театральное Приволжье" покажут во всех регионах ПФО, сообщает минкультуры Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, 23 октября в 21:00 телекомпания "Волга" покажет драматическую постановку "Остров 13", с которой молодёжная студия "START UP" (руководитель – Иван Алифанов) Шарангского районного Дома культуры стала победителем регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" в Нижегородской области в номинации школьных театров (6–17 лет).

Спектакль в этот день также смогут увидеть телезрители в эфире региональных телеканалов всех регионов Приволжского федерального округа.

До этого – 9 октября 2019 года – в эфире региональных телеканалов ПФО также был показан спектакль "Дураки" Народного молодежного театра миниатюр «Зеркало» из Заволжья (руководители - Татьяна Тюрина и Елена Попрыго), победителя регионального этапа фестиваля "Театрального Приволжье" среди студенческих коллективов.

Напомним, что с 13 по 20 октября оба театра-победителя регионального этапа выступили с гастролями на сцене Нижегородского Дома актёра, а также ряда Домов культуры райцентров области. Также 14 октября актёры заволжского театра вместе с другими участниками фестиваля "Театральное Приволжье" приняли участие во флешмобе "МЫГОРЬКИЙ" на Театральной площади в Нижнем Новгороде, предшествовавшем официальному открытию IX Российского театрального фестиваля им. М.Горького "В начале веков. XX. XXI".

Кроме того, некоторые участники регионального этапа фестиваля "Театральное Приволжье" побывали с экскурсиями в трёх театрах Нижнего Новгорода – в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина, Театре кукол и Театре юного зрителя. Ребята окунулись в мир закулисья: им показали гримёрки и производственные цеха театров, они поднимались на сцены, на которых выступали прославленные мастера.
Теперь коллективы из Шаранги и Заволжья представляют Нижегородскую область на окружном этапе фестиваля "Театральное Приволжье".

Как сообщалось ранее, старт фестивалю "Театральное Приволжье", приуроченному к Году театра, дали полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Фестиваль включает региональные этапы, где определялись лучшие коллективы каждого из 14 субъектов ПФО, и окружной этап, по итогам которого объявят победителей в номинациях "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актер", "Лучшая актриса".

Напомним, создание условий и возможностей для творческого развития жителей страны – одна из ключевых задач национального проекта "Культура", который реализуется в стране с 2019 года по указу Президента РФ Владимира Путина.

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