Последние новости рубрики Общество
22 октября 2019 13:14  [26] Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода
22 октября 2019 12:51  [68] Марат Кидрачев: "У ТОСов широкий спектр работы — от оказания правовой помощи до организации праздников"
22 октября 2019 11:13  [117] Центр содействия строительству заработал в тестовом режиме в Нижегородской области
22 октября 2019 11:03  [275] Черные усачи обнаружены в Выксе
22 октября 2019 10:55  [250] Первый субсидируемый авиарейс из Самары прибыл в Нижний Новгород
22 октября 2019 10:20  [151] Суд обязал минздрав Нижегородской области обеспечить ребенка необходимыми лекарствами для лечения диабета
22 октября 2019 09:34  [571] Проспект Гагарина Нижнего Новгорода перекроют 24 октября
21 октября 2019 19:00  [369] Мемориальные доски в память о летчике Николае Алифанове и полковнике Николае Рязанове хотят установить в Нижнем Новгороде
21 октября 2019 18:25  [215] Депутаты предложили расширить полномочия добровольных народных дружин
21 октября 2019 18:15  [195] Восемь команд печатных СМИ севера Нижегородской области приняли участие в конкурсе "Экспресс-газета"
Общество

Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода

22 октября 2019 13:14  [26] Общество

Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что в корпусе будет размещаться четыре ясельных группы, которые рассчитаны на 60 мест для детей до трех лет.

Как отметила заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова в ходе инспекционного объезда, само здание уже подводится под крышу. "На сегодняшний день подрядчиком установлены шесть современных веранд, завершается установка спортивной площадки. Заказаны малые архитектурные формы для детей", - сообщила она, при этом добавив, что на территории детского сада появятся две спортивные площадки и 16 прогулочных веранд.

Стоит отметить, что подрядчик благоустроит территорию, заменит ограждения, заасфальтирует подход к зданию и дорожки к верандам.

Главный инженер подрядной организации ООО СК "Промстрой НН" Вадим Генералов заверил, что все необходимые работы будут выполнены в срок. На сегодняшний день выполнена полностью коробка из газосиликатного кирпича, предстоит выполнить монтаж кровли и устройство фасада, смонтировать плиты перекрытия, установить несколько веранд и благоустроить территорию.

По поручению мэра Владимира Панова специалисты ежедневно мониторят и количество рабочих, и количество техники на объекте.

Напомним, площадь пристроя составит 922,7 м2.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Нижнем Новгороде ведется строительство трех детских садов и девяти пристроев к уже существующим садикам.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph