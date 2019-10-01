Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода Общество

Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что в корпусе будет размещаться четыре ясельных группы, которые рассчитаны на 60 мест для детей до трех лет.

Как отметила заместитель главы Нижнего Новгорода Любовь Сачкова в ходе инспекционного объезда, само здание уже подводится под крышу. "На сегодняшний день подрядчиком установлены шесть современных веранд, завершается установка спортивной площадки. Заказаны малые архитектурные формы для детей", - сообщила она, при этом добавив, что на территории детского сада появятся две спортивные площадки и 16 прогулочных веранд.

Стоит отметить, что подрядчик благоустроит территорию, заменит ограждения, заасфальтирует подход к зданию и дорожки к верандам.

Главный инженер подрядной организации ООО СК "Промстрой НН" Вадим Генералов заверил, что все необходимые работы будут выполнены в срок. На сегодняшний день выполнена полностью коробка из газосиликатного кирпича, предстоит выполнить монтаж кровли и устройство фасада, смонтировать плиты перекрытия, установить несколько веранд и благоустроить территорию.

По поручению мэра Владимира Панова специалисты ежедневно мониторят и количество рабочих, и количество техники на объекте.

Напомним, площадь пристроя составит 922,7 м2.

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Нижнем Новгороде ведется строительство трех детских садов и девяти пристроев к уже существующим садикам.