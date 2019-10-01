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Бизнес

Нижегородские рыбхозы на четверть увеличили количество выращенной форели и белого амура

22 октября 2019 13:15  [79] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Рыбные хозяйства Нижегородской области за 9 месяцев увеличили количество выращенной рыбы. Об этом сообщили в региональном комитете по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира.

Речь идет о форели, а также о рыбе семейства карповых (белый амур, толстолобик и карп).

Сейчас в области завершился сезон выращивания рыбы: рыбходы вырастили 537 тонн, тогда как в прошлом году этот объем составил 462 тонны.

Как пояснил руководитель рост комитета Николай Бондаренко, ранее в области наблюдался спад этой отрасли, но благодаря госпрограмме "Развитие товарной аквакультуры в Нижегородской области", которую в 2018 году утвердил губернатор Глеб Никитин, в регионе удалось остановить спад.

"В 2017 году показатели производства товарной рыбы в регионе достигли критического показателя 202 тонны, дальнейший распад этой отрасли мог привести к серьезному росту цен на рыбу. Сейчас благодаря господдержке предприятия смогли увеличить объемы и сдержать рост цен, чтобы в дальнейшем "набрать обороты" и работать самостоятельно", - пояснил Николай Бондаренко.

В госохотнадзоре сообщили, что в 2019 году региональным рыбхозам предоставят 19,2 млн рублей в качестве субсидии. Предполагается, что к концу 2021 года в области станут выращивать 729 тонн рыбы в год, "что позволит сделать рыбную продукцию местного производства более доступной для нижегородцев".

Ранее сообщалось, что в 2018 году губернатор Глеб Никитин инициировал программу "Развитие товарной аквакультуры", в рамках которой из средств областного бюджета предоставляются субсидии на компенсацию 50% затрат на корма и рыбопосадочного материала.

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