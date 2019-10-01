Какие программы установить на компьютер?

При установке операционной системы нужно заново инсталлировать требуемые в работе программы. У новичков в этом деле могут возникнуть определённые сложности. Как правило, они касаются выбора подходящих программ. Единого перечня не существует. Всё будет зависеть от предпочтений и рода деятельности пользователя. В любом случае на ресурсе https://theprogs.ru/ представлены приложения и программы для Виндовс, которые не только облегчат работу и разнообразят досуг, но и станут полезными при ежедневном использовании ПК.



Итак, начать стоит с драйверов. Известно, что при помощи компьютера, на котором будут установлены определённые программы, можно открывать самые разные файлы. Только для этого потребуется наличие подходящих драйверов для основных компонентов компьютера. В таком случае даже рабочие компоненты, например, видеокарта или модуль Wi-Fi, не будут работать. Без необходимых драйверов полноценное использование компьютера может быть попросту невозможным.

Установка антивируса. Определившись с перечнем требуемых программ, не стоит спешить с их загрузкой из интернета. Сначала нужно удостовериться в том, насколько защищён компьютера, что без антивируса сделать очень сложно. Специалисты не рекомендуют активно пользоваться интернетом до того, как на компьютере будет присутствовать антивирус. Загрузку данного продукта следует производить с проверенных сайтов. Также стоит удостовериться в актуальности версии. Так как устаревший софт не способен обеспечить защиту ПК от последних модификаций вирусов.

Кодеки для воспроизведения аудио- и видеофайов. В ОС Windows уже входит стандартный набор кодеков. Только они поддерживают не все форматы. Поэтому вполне вероятно, что в будущем возникнут сложности с воспроизведением некоторых файлов. Чтобы не столкнуться с этим, рекомендуется загрузить дополнительный пакет кодеков. Теперь самые популярные форматы станут доступными.

Без браузера функционал ПК значительно сужается. Хотя стандартный обозреватель уже имеется при загрузке Виндовс. Рекомендуется скачать более функциональный браузер. Сегодня их существует немаленький выбор. Чтобы принять правильное решение, нужно прочесть отзывы пользователей и советы экспертов. Современные обозреватели обладают гибкими настройками и широким функционалом.

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