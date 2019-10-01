Работа нижегородских "Поездов здоровья" продлится до конца года Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о продлении сроков работы "Поездов здоровья" до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Северный и Южный "Поезда здоровья" начали работу 16 апреля и по первоначальному плану должны были завершить работу 16 октября. Губернатор принял решение о продлении сроков реализации проекта в этом году в связи с многочисленными обращениями жителей.

"Мы не раз могли убедиться насколько проект востребован в районах Нижегородской области. Знаю, что люди ждут и готовятся к приезду "Поездов здоровья". В этом году также успешно была опробована практика по доставке к поездам пациентов старше 65 лет. Работа мобильных медицинских комплексов становится все более важным элементом общерегиональной системы здравоохранения", - сказал Глеб Никитин.

"Обследование на базе "Поездов здоровья" нередко становится для людей поводом для дальнейшего лечения. Человек может получить направление на исследование или госпитализацию без лишних поездок в районный центр или Нижний Новгород. Это имеет огромное значение для ранней диагностики серьезных заболеваний", - добавил губернатор.

За полгода работы в 121 населенном пункте 45 районов Нижегородской области суммарно специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий почти 18 тысяч пациентов проведено более 35 тысяч консультации, в том числе: 2 087 консультации педиатра, 1 278 - хирурга, 1 356 - стоматолога, 1 533 - детского стоматолога. Консультации онколога получили 2 263 пациента, гинеколога - 3 454, эндокринолога - 4 024, кардиолога - 4 188, уролога - 1 482 человек. У геронтолога, терапевта, пульмонолога, гастроэнтеролога проконсультировались 3 785 пациентов.

Как отмечают руководители "Поездов здоровья" наиболее востребованными у жителей на протяжении всего времени работы остаются консультации невролога - 4 483 и офтальмолога - 5 095.

Также специалистами мобильных лечебно-диагностических лабораторий было проведено более 20 000 исследований, в том числе ФЛГ -8 485, ЭКГ - 3 227, УЗИ - 4 109, онкоцитология - 3 139, ММГ - 1 320.

Впервые выявлено 2 772 заболеваний, в том числе 217 случаев подозрений на злокачественнные новообразования. На дополнительное обследование направлено 8 299 человек и 989 пациентов - на госпитализацию.

В рамках работы поездов также проводится диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Также в 2019 году "Поезда здоровья" работают и на территории районов Нижнего Новгорода, прежде всего, в так называемом "частном секторе". Специалистами проведено 28 выездов, осмотрено порядка 3 000 человек, проведено более 8 000 консультаций, выполнено более 4 700 исследований, включая ультразвуковые, флюорографические и маммографические исследования.

Напомним, в 2019 году министерством социальной политики Нижегородской области силами УСЗН на местах совместно с региональным министерством здравоохранения и органами местного самоуправления организован подвоз жителей из отдаленных населенных пунктов к "Поездам здоровья" и ЦРБ специально оборудованным автотранспортом. Услуга, которая осуществляется в рамках реализации проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография", пользуется большой популярностью у пожилых нижегородцев, поэтому в июне было принято решение увеличить количество социальных автомобилей.

Губернаторская инициатива "Поезда здоровья" помогает в решении задач сразу нескольких федеральных и региональных проектов, реализуемых в рамках национального проекта "Здравоохранение" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Прежде всего это борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями и популяризация программы "Здоровое долголетие", а также реализация Стратегии развития региона в области здравоохранения.