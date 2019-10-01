Почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку.
Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мероприятия по ликвидации бруцеллеза овец на территории Перевозского района завершены в полном объеме.
Все поголовье овец, а это 842 головы, где были выявлены заболевшие животные, направлено на убой и дальнейшую переработку на специализированный мясокомбинат Астрахани.
Проведена заключительная дезинфекция территории и помещений, где располагались животные.
Напомним, что ранее у домашней собаки в деревне Ковалево Перевозского района при молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР был выявлен генетический материал ДНК возбудителя бруцеллеза в 1 одном образце сыворотки крови собаки.
Приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области на территории деревни Ковалево установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+