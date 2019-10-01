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Общество

Почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку

22 октября 2019 14:51  [102] Общество

Почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку.

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора, мероприятия по ликвидации бруцеллеза овец на территории Перевозского района завершены в полном объеме.

Все поголовье овец, а это 842 головы, где были выявлены заболевшие животные, направлено на убой и дальнейшую переработку на специализированный мясокомбинат Астрахани.

Проведена заключительная дезинфекция территории и помещений, где располагались животные.

Напомним, что ранее у домашней собаки в деревне Ковалево Перевозского района при молекулярно-генетическом исследовании методом ПЦР был выявлен генетический материал ДНК возбудителя бруцеллеза в 1 одном образце сыворотки крови собаки.

Приказом комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской области на территории деревни Ковалево установлены ограничительные мероприятия по бруцеллезу животных.

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