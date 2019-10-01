Более 240 волонтеров прошли обучение в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия" Общество

Фото: Пресс-служба НРО Единой России

Более 240 волонтеров прошли обучение в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Волонтеры изучали методы оценки доступности городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В семинаре приняли участие добровольцы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), активисты проекта, представители общественных организаций, администраций районов города, социальных учреждений и неравнодушные нижегородцы.

Инициаторами мероприятия выступили региональный координатор федерального партийного проекта "Единая страна – доступная среда" Ольга Никитина совместно с членом общественного совета проекта Ильей Комаровым при поддержке администрации города.

По словам Ольги Никитиной, обустройству доступной среды сейчас уделяется серьезное внимание, и то, что к решению этой проблемы привлекаются люди с ОВЗ и волонтеры, позволит сделать эту сложную и масштабную работу более эффективной и оперативной.

"Для эффективных механизмов в создании доступной среды нужны люди, которые могут оценить всю серьезность этой проблемы в деталях, и тем более знающие ее на собственном примере. Наши волонтеры совместно с сотрудниками районных администраций города теперь смогут компетентно обследовать социально востребованные объекты и дать заключения: что необходимо доработать, изменить, реконструировать. А также в дальнейшем проконтролировать качество выполненных работ. Уверена, что вместе мы найдем правильную и эффективную форму реализации проекта, который позволит Нижнему Новгороду стать по-настоящему доступным для всех", - сказала она.

Семинар провел эксперт высшей квалификации, разработчик Системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" Всероссийского общества инвалидов Евгений Бухаров.

"В первую очередь я учу их тому, что люди с инвалидностью такие же люди, как и все остальные, и для них важно иметь возможность посетить любой объект, получить необходимый доступный сервис. Поэтому надо подходить к доступности с точки зрения того, что это должно быть комфортно, безопасно, удобно. Чтобы волонтеры широко видели эту проблему, могли оценить разные барьеры: физические, информационные, организационные, мы даже затрагиваем вопрос психологических барьеров общения с людьми, имеющими инвалидность. И то, что сегодня собралось такое большое количество неравнодушных нижегородцев, это хороший, позитивный показатель того, что в городе меняется отношение к людям с инвалидностью, а значит, вслед за этим будет создаваться доступная среда", - рассказал Евгений Бухаров.

Во время обучающего тренинга участники прослушали теоретический курс, узнали, в какой помощи нуждаются люди с различными заболеваниями, ознакомились с проектом туристической карты Нижнего Новгорода, научились пользоваться программой ProAbility.me, правильно заполнять чек-листы при обследовании зданий и территорий.

На практическом занятии добровольцы провели учебный мониторинг социальных объектов в городе: Дворец культуры, библиотеку и крупный центр, в котором расположены различные организации и компании. Они проверили здания и прилегающие территории на близость остановок общественного транспорта, обустройство специальных парковок, доступность подъездов, уклоны проездов, наличие пандусов и поручней, ширину дверных проемов, лифтов, кнопки вызова персонала и многие другие параметры.

По окончанию семинара все участники получили сертификаты, позволяющие проводить обследование доступности городской среды.