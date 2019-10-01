Полимочевину применили при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность" Нижнего Новгорода Общество

Полимочевина применяется при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность" Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что ремонт бассейнов во дворце спорта "Юность" – это первый крупный объект, где применяется полимочевина - современный полимер, применяемый для гидроизоляции, который выдерживает широкий диапазон температур от -50 до +120 градусов.

Стоит добавить, что подрядчик готов начать работы по укладке на всей поверхности площади бассейна полимочевины.

Как отметила по итогам инспекционного объезда заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова, Владимир Панов поставил задачу – ускорить процесс производства работ на объекте, чтобы как можно быстрее начать занятия для детей плаванием.

Пресс-служба администрации также обращает внимание на тот факт, что компания, возводившая физкультурно-оздоровительный комплекс, допустила ряд ошибок при строительстве бассейна, которые пришлось устранять новому подрядчику.

Кроме того, в ходе ремонта вскрылись дополнительные дефекты, что увеличило объемы работ, поэтому контракт продлили до конца ноября.

Заместитель генерального директора компании "Строительные системы" Сергей Ильченко, отметил, что на данный момент полностью произведены работы по демонтажу и выполнены все работы под гидроизоляцию. Полный цикл всех гидроизоляционных и облицовочных работ из плитки планируется закончить к 25 ноября. Ремонт идет по графику.