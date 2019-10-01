Последние новости рубрики Общество
22 октября 2019 15:32  [42] Новые выделенные полосы появятся в Нижнем Новгороде
22 октября 2019 15:16  [56] Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов по количеству заявок на конкурс "Лидеры России 2020"
22 октября 2019 15:01  [77] Полимочевину применили при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность" Нижнего Новгорода
22 октября 2019 14:59  [63] Более 240 волонтеров прошли обучение в рамках проекта "Единая страна – доступная среда" партии "Единая Россия"
22 октября 2019 14:51  [101] Почти 850 больных бруцеллезом овец в Перевозе отправили на убой и дальнейшую переработку
22 октября 2019 14:42  [157] Лисица забежала на территорию Нижегородского кремля
22 октября 2019 14:31  [75] Работа нижегородских "Поездов здоровья" продлится до конца года
22 октября 2019 14:04  [80] ЗС НО объявляет старт приема заявок на ежегодный конкурс "Творчество против коррупции"
22 октября 2019 13:49  [140] Движение транспорта по ул. Зеленодольской приостановят до ноября
22 октября 2019 13:14  [102] Новый корпус для ясельных групп откроют к концу года в детсаду №368 Нижнего Новгорода
Общество

Полимочевину применили при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность" Нижнего Новгорода

22 октября 2019 15:01  [77] Общество

Полимочевина применяется при ремонте бассейнов дворца спорта "Юность" Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.

В сообщении говорится, что ремонт бассейнов во дворце спорта "Юность" – это первый крупный объект, где применяется полимочевина - современный полимер, применяемый для гидроизоляции, который выдерживает широкий диапазон температур от -50 до +120 градусов.

Стоит добавить, что подрядчик готов начать работы по укладке на всей поверхности площади бассейна полимочевины.

Как отметила по итогам инспекционного объезда заместитель мэра Нижнего Новгорода Любовь Сачкова, Владимир Панов поставил задачу – ускорить процесс производства работ на объекте, чтобы как можно быстрее начать занятия для детей плаванием.

Пресс-служба администрации также обращает внимание на тот факт, что компания, возводившая физкультурно-оздоровительный комплекс, допустила ряд ошибок при строительстве бассейна, которые пришлось устранять новому подрядчику.

Кроме того, в ходе ремонта вскрылись дополнительные дефекты, что увеличило объемы работ, поэтому контракт продлили до конца ноября.

Заместитель генерального директора компании "Строительные системы" Сергей Ильченко, отметил, что на данный момент полностью произведены работы по демонтажу и выполнены все работы под гидроизоляцию. Полный цикл всех гидроизоляционных и облицовочных работ из плитки планируется закончить к 25 ноября. Ремонт идет по графику.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph