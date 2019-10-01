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Общество

Делегация молодежи земли Северный Рейн-Вестфалия посетила Дзержинск

22 октября 2019 17:10  [38] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Дзержинска

Делегация молодежи земли Северный Рейн-Вестфалия посетила Дзержинск. Об этом сообщает пресс-служба города.
Встреча с представителями немецкой молодежи состоялась 22 октября в администрации Дзержинска.

Немецкую делегацию приветствовали заместитель главы города Ольга Жаворонкова, директор департамента культуры, спорта, молодежной и социальной политики Михаил Пельченков, а также начальник отдела молодежной политики Алена Давыденко.

В рамках встречи участники немецкой делегации поделились впечатлениями от Дзержинска, а также получили памятные подарки от администрации города.

В молодежном обмене этого года участвуют подростки из Германии, которые принимали делегацию из Дзержинска в 2018 году. Участники обменов общаются и поддерживают связь друг с другом.

Для иностранных гостей предусмотрена культурная программа в Дзержинске, Нижнем Новгороде, Городце, в которую вошли экскурсии и мастер-классы, а также посещение гимназии №38, молодежных центров города.

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