Более 20 нижегородских предприятий добавятся к участникам нацпроекта "Производительность труда" Бизнес

Более 20 предприятий Нижегородской области до конца 2019 года добавятся к участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Сейчас в нацпроект вовлечены 52 промышленных предприятий региона.

"Круг участников нацпроекта расширяется, нижегородские предприятия проявляют большой интерес к внедрению инструментов бережливого производства", - сказал Евгений Люлин.

"Практика показала, что повышение производительности труда на предприятиях дает заметные результаты. Речь не только об экономических показателях, но и об улучшении условий труда, создании новых рабочих мест для нижегородцев благодаря росту производства", - добавил он.

По данным совместного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом", в среднем, объемы производства в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий выросли до 12,5 раз на разных участках. Потери от брака сократились до четырех раз.

До конца 2020 года планируется создание почти 1 тысячи новых рабочих мест в компаниях – участниках нацпроекта.

"Нижегородская область защитила заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку участников нацпроекта "Производительность труда". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин держал эту работу на личном контроле. Регион получил более 100 млн рублей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главной темой форума стала "Производительности 360" - вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".