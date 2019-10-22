Последние новости рубрики Бизнес
22 октября 2019 18:21  [59] Более 20 нижегородских предприятий добавятся к участникам нацпроекта "Производительность труда"
22 октября 2019 16:08  [171] Свыше 60 лотерейных миллионеров проживает в Нижегородской области
22 октября 2019 15:44  [146] Клиенты банка "Открытие" инвестировали рекордную сумму в продукты управляющей компании
22 октября 2019 13:15  [163] Нижегородские рыбхозы на четверть увеличили количество выращенной форели и белого амура
22 октября 2019 12:26  [137] "ТрансТелеКом" оштрафована на 100 тысяч рублей за рекламу про телефону без согласия абонента
22 октября 2019 11:39  [214] "Теплоэнерго" завершает первый этап модернизации Нагорной теплоцентрали
22 октября 2019 00:04  [246] ГАЗ отложил предполагаемый с 21 октября переход на четырехдневную рабочую неделю
21 октября 2019 15:52  [220] Альфа-Банк получил награду за лучшую линейку карт с reward-программами
21 октября 2019 14:53  [497] "Ответственность – это готовность отвечать за все свои и "не свои" действия, если они доставляют неудобства клиентам", - Денис Мигаль
21 октября 2019 11:47  [216] Нижегородских предпринимателей научат размещать вывески по единому дизайн-коду
Бизнес

Более 20 нижегородских предприятий добавятся к участникам нацпроекта "Производительность труда"

22 октября 2019 18:21  [59] Бизнес

Более 20 предприятий Нижегородской области до конца 2019 года добавятся к участникам нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Сейчас в нацпроект вовлечены 52 промышленных предприятий региона.

"Круг участников нацпроекта расширяется, нижегородские предприятия проявляют большой интерес к внедрению инструментов бережливого производства", - сказал Евгений Люлин.

"Практика показала, что повышение производительности труда на предприятиях дает заметные результаты. Речь не только об экономических показателях, но и об улучшении условий труда, создании новых рабочих мест для нижегородцев благодаря росту производства", - добавил он.

По данным совместного проектного офиса правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом", в среднем, объемы производства в результате реализации проектов по внедрению бережливых технологий выросли до 12,5 раз на разных участках. Потери от брака сократились до четырех раз.

До конца 2020 года планируется создание почти 1 тысячи новых рабочих мест в компаниях – участниках нацпроекта.

"Нижегородская область защитила заявку на выделение дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку участников нацпроекта "Производительность труда". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин держал эту работу на личном контроле. Регион получил более 100 млн рублей", - подчеркнул Евгений Люлин.

Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главной темой форума стала "Производительности 360" - вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин специальным указом поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов – это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph