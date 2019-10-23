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Общество

"Таможня с давних времен играла особую роль в экономике страны", - Глеб Никитин

25 октября 2019 09:00  [81] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил таможенников с профессиональным праздником.

"Значение таможенных органов в истории России невозможно переоценить. С давних времен таможня играла особую роль в экономике страны, велико было и ее значение в формировании образа государства на мировой арене. Сегодня российская таможня не только бережно хранит традиции, но и активно развивается!", - сказал Глеб Никитин.

"Год назад в Нижнем Новгороде была открыта Приволжская электронная таможня, которая стала первой в стране. Сейчас там оформляется 95% всех деклараций. Раньше эту работа выполнялась в более чем 50 пунктах по всему округу. В планах – продолжать внедрение цифровизации, делая прохождение таможенных процедур проще и удобнее для импортеров и экспортеров!", - добавил губернатор.

"Таможня обеспечивает и крупные поступления в бюджет страны. За 9 месяцев этого года таможенные органы Приволжского региона перечислили в доходную часть федерального бюджета почти 104 млрд рублей, что значительно превышает показатели 2018-го года. Эти средства позволяют выполнять важные социальные задачи, важные для каждого человека!", - завершил глава региона свое поздравление.

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