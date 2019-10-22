"Красное Сормово" спустит на воду сухогруз "Александр Соколов" Бизнес

"Красное Сормово" спустит на воду сухогруз "Александр Соколов", сообщает пресс-служба предприятия.

На заводе "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) состоится последний спуск на воду сухогруза проекта RSD59 в текущем году. Судно будет названо в честь Почетного гражданина Нижнего Новгорода и Нижегородской области Александра Соколова, который начинал свой профессиональный путь на нижегородской верфи.

Спуск сухогрузного теплохода проекта RSD59 состоится 25 октября "Александр Соколов" станет третьим судном в серии из 11 сухогрузов проекта RSD59, которую завод "Красное Сормово" строит по заказу компании "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК). По традиции корабелов в момент касания судна с водой крестная мать нового сухогруза разобьет о борт теплохода бутылку шампанского.

Данный сухогруз станет последним судном, спущенным на воду на нижегородском предприятии в 2019 году. Всего, не считая "Александра Соколова", в текущем году завод "Красное Сормово" спустил шесть сухогрузов проекта RSD59: "Идель 1", "Идель 2", "Идель 3", "Александр Зуев", "Пола Харита" и "Пола Пелагия", а также пассажирский теплоход проекта PV300 "Мустай Карим".

Шесть судов уже переданы заказчику и эксплуатируются.

Напомним, в марте 2019 года завод "Красное Сормово" подписал двухсторонний контракт с "Государственной транспортной лизинговой компанией" на строительство третьей серии из одиннадцати сухогрузных судов проекта RSD59. В сентябре этого же года верфь и ГТЛК подписали новое соглашение о предоставлении опциона на заключение договоров на строительство и поставку еще 20 сухогрузов данного проекта. Ранее завод уже построил две серии сухогрузов RSD59 из пяти и четырех судов в серии.

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