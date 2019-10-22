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Происшествия

Более 70 человек эвакуировано из горящего подвала в многоквартирном доме Нижнего Новгорода

23 октября 2019 10:22  [51] Происшествия

Более 70 человек было эвакуировано 22 октября из горящего подвала в многоквартирном жилом доме в Ленинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, 21:27 поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного жилого дома на улице Перекопская. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений шел дым из подвала. На лестничной клетке создалось плотное задымление.

Личным составом пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 70 человек, в том числе 10 детей. Никто не пострадал.

В результате пожара сгорел мусор в подвале на общей площади 10 кв.м.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 44 человека личного состава и 10 единиц техники.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

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Теги:
МЧС Пожар
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