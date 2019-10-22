"Фабрика готового бизнеса" откроется в Нижегородской области Бизнес

"Фабрика готового бизнеса" откроется в Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как сообщает пресс-служба нижегородского кабмина, проект включает в себя образовательный блок и конкурс бизнес-проектов.

Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, "франшиза значительно снижает риски для вхождения в бизнес за счет проверенной бизнес-модели и отлаженных бизнес-процессов". "Кроме того, это возможность вести дело под уже раскрученным и известным для покупателя брендом. Поэтому мы запускаем проект «Фабрика готового бизнеса», где предприниматели смогут узнать о современных методах увеличения продаж и привлечения инвестиций в свой бизнес, а также принять участие в конкурсе проектов. 10 лучших выпускников «Фабрики» в качестве приза получат франшизы", - сообщил Глеб Никитин.

В министерстве промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области пояснили, что цель проекта - помочь нижегородским предпринимателям успешно начать бизнес или повысить эффективность уже существующего за счет использования механизма франшизы.

Как сообщили в региональном минпроме, обучающие тренинги пройдут, начиная с 28 октября в Нижнем Новгороде и 10 муниципалитетах области: Заволжье, Городец, Балахна, Дзержинск, Арзамас, Бор, Павлово, Выкса, Саров. Тренинг поможет предпринимателю выбрать «нишу» бизнеса, оценить существующие франшизы на рынке, составить инвестиционный, финансовый и организационный планы запуска проекта.

Кроме того, все желающие смогут пройти обучающую программу "Успешный предприниматель", в которую входят такие модули как: основы управления инновационой деятельности МСП, предпринимательство в сфере высоких технологий, маркетинговые инструменты продвижения продукции на рынке, финансирование и коммерциализация результатов инноваций.

"Заявки на конкурс принимаются до 19 ноября 2019 года. Конкурсная комиссия отберет 100 лучших проектов, и для их авторов мы организуем тренинг, который поможет им доработать свои проекты. Среди доработанных проектов мы снова проведем отбор и определим 10 лучших. Защита «десятки» пройдет очно, и, уже в зависимости от ее результатов будут распределены призовые места и финансирование на приобретение франшизы. Так, для победителя эта сумма составит 500 тыс.руб., серебряный призер получит 300 тыс.руб., бронзовый - 200 тыс.руб., и по 100 тыс.руб. получат финалисты, занявшие с 4 по 10 место. Эти средства они смогут направить на оплату паушального взноса за выбранные ими франшизы", - отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Посмотреть график проведения тренингов и зарегистрироваться на конкурс можно на сайте: http://franshizann.ru/

Напомним, центр "Мой бизнес" планируется открыть в Нижнем Новгороде в технопарке "Анкудиновка". Кроме того, окна "Мой бизнес" появятся в 17 муниципалитетах Нижегородской области до конца года (Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача, Бор). Одной из основных задач центра и окон «Мой бизнес» будет консультирование представителей малого и среднего бизнеса, информирование их обо всех существующих мерах господдержки и предоставление необходимых для ведения бизнеса госуслуг.

Напомним также, что по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Ранее также сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поставил перед правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 12 направлениям социально-экономического развития.

По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов — это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы и какие условия создаст для частной инициативы".