Уникальный прибор для выявления в продуктах антибиотиков и гормонов появился в Нижнем Новгороде

Уникальный прибор для выявления в продуктах антибиотиков и гормонов появился в Нижегородском референтном центре Россельхознадзора, сообщает пресс-служба учреждения.
Уникальный аналитический комплекс для исследования пищевой продукции позволяет с большой точностью и с минимальной погрешностью выявлять содержание лекарственных препаратов (в том числе антибиотиков и гормонов), пестицидов, микотоксинов и витаминов в продуктах.
Стоит отметить, что методики, применяемые на данном оборудовании, не требуют дополнительного подтверждения.
Как отметил руководитель Нижегородского референтного центра Игорь Ивашин, в Нижнем Новгороде и других городах ПФО аналогов такого оборудования нет. Если раньше сельхозпроизводители и частные предприниматели вынуждены были проводить такие исследования во Владимире и Москве, то теперь они смогут это сделать в Нижнем Новгороде.
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