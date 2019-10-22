Как выбрать уборочное оборудование?

Достаточно эффективным капиталовложением сегодня можно назвать организацию автомоечного бизнеса. Небольшие и крупные мойки приносят стабильный доход, что достигается благодаря востребованности услуги. Основой успешной работы любого такого предприятия станет подход к обустройству и приобретению уборочной техники.

Компания Shop-AVD предлагает приобрести автомойки «под ключ», а также отдельное уборочное оборудование и аксессуары для стабильного функционирования моечного пункта. В каталоге представлена качественная техника, которая может использоваться в разных сферах. К примеру, аппараты высокого давления подойдут для быстрой и качественной уборки придомовых территории, парковых и садовых аллей, всевозможного инвентаря, обдува автомобилей и прочей техники. Стоимость оборудования колеблется в широких пределах.

За долгое время работы компания выработала стратегию, основанную на особом подходе к каждому клиенту. При этом учитываются пожелания заказчика и условия, в которых будет работать агрегат.

Причины сотрудничать с компанией Shop-AVD следующие:

Возможность организовать автомоечный бизнес с нуля, потратив на это небольшие деньги;

Модернизация существующей мойки путём добавления оборудование, требуемого для нормального протекания всего рабочего процесса;

Качество и надежность продукции;

Большой ассортимент оборудования от известных зарубежных и отечественных производителей.

Сотрудники компании готовы оказать помощь в выборе и приобретении уборочной техники, что позволит вывести бизнес на новый качественней уровень, получая массу преимуществ перед конкурентами.

Оборудование для автомойки

В интернет-магазине Shop-AVD представлен большой выбор техники и аксессуаров для налаживания стабильной работы, как мини-мойки, так и огромного моечного комплекса. В каталоге продукции можно встретить следующие позиции:

Аппараты высокого давления для бытовых и профессиональных моек высокого. Существуют модификации с подогревом воды, а также мобильные и стационарные варианты.

Производительные пылесосы и машины для мойки полов, компрессорные и насосные системы.

Автономные агрегаты для подметания;

Пенообразователи, шланги, барабаны и другие аксессуары.

Промышленные установки высокого давления.

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