Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов Происшествия

Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов Фото: НИА Нижний Новгород

Начальницу дзержинского районного отдела судебных приставов Нижегородской области будут судить за взяточничество. Об этом сообщает дзержинский городской суд.

Поясняется, что подозреваемая с 2014 по 2018 годы получала взятки от представителя одного из предприятий Дзержинска. Однако она просила взятки в виде оплаты банкетов.

За предоставление данной услуги женщина обещала взяткодателю покровительство в части взыскания с предприятия задолженности. Также представитель ФСПП обещала не осуществлять принудительное взыскание средств по исполнительным производствам в отношении предприятия.

Взятки осуществлялись следующим образом: обвиняемая направляла в организацию письма об оказании спонсорской помощи в связи с проведением праздничных мероприятий, а представители предприятия перечисляли средства на оплату банкетов.

Взятки женщина брала для празднования Дня судебного пристава в ресторанах Дзержинска. В результате взяткодатель перевел женщине сумму, превышающую 370 тысяч рублей.

Кроме того, женщина также обвиняется в том, что, выдвинув требования о передачи ей 400 тысяч рублей, половину суммы, переведенной безналичным способом, потратила на оплату банкетов, а 200 тысяч она получила в виде банкнот в своем кабинете.

Эти деньги обвиняемая взяла за то, что обещала предприятию вернуть сумму исполнительского сбора в размере 570,3 тысячи рублей.

В отношении начальницы дзержинского ФСПП возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (4 эпизода). В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.