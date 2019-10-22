Последние новости рубрики Происшествия
23 октября 2019 14:18  [75] Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов
23 октября 2019 10:22  [188] Более 70 человек эвакуировано из жилого дома в Нижнем Новгороде из-из горящего подвала
23 октября 2019 10:06  [127] Более 9 тысяч нарушений ПДД выявлено на дорогах Нижегородской области в минувшие сутки
22 октября 2019 10:00  [208] Несколько сараев сгорели в Дзержинске из-за поджога
21 октября 2019 18:12  [227] Нижегородец, используя стеклянную бутылку как оружие, похитил у женщины сумку с продуктами
21 октября 2019 14:01  [276] Нижегородка, убившая не желавшего чистить картошку сожителя, получила условный срок
21 октября 2019 12:27  [231] Нижегородец, срубивший в лесу пять деревьев на 11 тысяч рублей, заплатит штраф в 8 тысяч рублей
21 октября 2019 10:55  [1230] Делимобиль обнаружен на мусорной площадке в Нижнем Новгороде
21 октября 2019 10:17  [254] Молодой человек погиб на пожаре в садовом доме на Бору
20 октября 2019 18:14  [874] Канатоходец, несколько раз сорвавшись со стропы, прошелся под Молитовским мостом (ВИДЕО)
Происшествия

Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов

23 октября 2019 14:18  [75] Происшествия
Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов

Начальницу Дзержинского ФСПП будут судить за взятки, которые она брала в виде банкетов

Фото: НИА Нижний Новгород

Начальницу дзержинского районного отдела судебных приставов Нижегородской области будут судить за взяточничество. Об этом сообщает дзержинский городской суд.

Поясняется, что подозреваемая с 2014 по 2018 годы получала взятки от представителя одного из предприятий Дзержинска. Однако она просила взятки в виде оплаты банкетов.
За предоставление данной услуги женщина обещала взяткодателю покровительство в части взыскания с предприятия задолженности. Также представитель ФСПП обещала не осуществлять принудительное взыскание средств по исполнительным производствам в отношении предприятия.

Взятки осуществлялись следующим образом: обвиняемая направляла в организацию письма об оказании спонсорской помощи в связи с проведением праздничных мероприятий, а представители предприятия перечисляли средства на оплату банкетов.

Взятки женщина брала для празднования Дня судебного пристава в ресторанах Дзержинска. В результате взяткодатель перевел женщине сумму, превышающую 370 тысяч рублей.

Кроме того, женщина также обвиняется в том, что, выдвинув требования о передачи ей 400 тысяч рублей, половину суммы, переведенной безналичным способом, потратила на оплату банкетов, а 200 тысяч она получила в виде банкнот в своем кабинете.

Эти деньги обвиняемая взяла за то, что обещала предприятию вернуть сумму исполнительского сбора в размере 570,3 тысячи рублей.

В отношении начальницы дзержинского ФСПП возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" (4 эпизода). В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Суд
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph