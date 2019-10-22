Нижегородские спортсмены с ментальными нарушениями впервые приняли участие в международном фестивале Спорт

Нижегородские спортсмены с ментальными нарушениями впервые приняли участие в международном фестивале

Сборная Нижегородской области, состоящая из спортсменов с ментальными нарушениями развития, впервые приняла участие в XVII международном фестивале спорта среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Сочи-2019". Об этом сообщает пресс-служба депутата Государственной думы Дмитрия Сватковского, при поддержке которого нижегородские спортсмены участвовали в фестивале.

В фестивале в Адлере соревновались 107 спортсменов из России, Республики Беларусь, Казахстана. Нижегородскую область представляли шесть спортсменов с ментальными нарушениями (синдром Дауна, задержка психофизического развития) из Нижнего Новгорода, Богородского, Балахнинского и Дивеевского районов.

В течение десяти дней проводились соревнования по шашкам, шахматам, нардам, бочче, дартсу и теннису. Нижегородские спортсмены заняли пять призовых мест в шашках (в том числе первое место Полины Матвиенко среди женщин и первое место Степана Безрукова среди мужчин), а также одно призовое место в личных соревнованиях и два призовых места в парных соревнованиях по бочче.

Кроме того, во время поездки в Сочи нижегородцы приняли участие в творческом фестивале "Пара-Арт", а в рамках экскурсионных программ посетили океанариум, дендрарий, поющие фонтаны.

Как отметила председатель Нижегородской областной общественной организации инвалидов детства "Конкорт" Елена Ершова, фестиваль был организован на высоком уровне и стал большим событием в жизни ребят.

"Например, Сергей Белошицкий и его мама впервые увидели море. Если говорить в целом, то фестиваль дал мощный импульс для дальнейшего развития личности наших воспитанников: ребята загорелись дальнейшими тренировками, участием в творческих кружках, занятиях спортивными танцами. Для них, которые не учатся, не работаю и в основном находятся дома, такое мероприятие может быть основополагающим в жизни!", - сказала Елена Ершова.

"Мы благодарны Дмитрию Сватковскому за оказанную поддержку и внимание к спортсменам с ментальными нарушениями. Его вклад оказался решающим в организации поездки. Участие в фестивале стало мощным социализирующим фактором для ребят: работа в команде, взаимодействие со многими другими людьми, пребывание в красивом солнечном месте на протяжении 10 дней", - заключила Елена Ершова.

Дмитрий Сватковский - депутат Государственной думы РФ от Нижегородской области по одномандатному округу №129 (фракция "Единая Россия"). В состав округа входит 13 районов Нижегородской области (Большемурашкинский, Большеболдинский, Бутурлинский, Воротынский, Гагинский, Княгининский, Краснооктябрьский, Кстовский, Лысковский, Пильнинский, Сергачский, Сеченовский, Спасский районы), а также Советский и Нижегородский районы Нижнего Новгорода.