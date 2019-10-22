Нижегородским юным футболистам вручили мячи с подписью Игоря Акинфеева Общество

Фото: Пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Победителям нижегородского Турнира на "Кубок Дикой Лиги" вручили именные подарки от экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп".

Торжественное награждение прошло на премьере фильма "Дикая Лига", которая состоялась 22 октября в Нижнем Новгороде.

Вручение подарков состоялось по итогам футбольного турнира, который был приурочен к выходу фильма "Дикая Лига" кинокомпании "Союз Маринс Групп" и завершился 20 октября на стадионе "Полет".

Победителем турнира стали воспитанники ДЮСШ "Полёт" 2010-2011 г.р. Команда-победитель сразу после завершения соревнований получила золотые медали и памятные сувениры. Главные подарки же ребятам были вручены в торжественной обстановке на предпремьерном показе картины "Дикая Лига" 22 октября в кинотеатре "Империя Грез" в ТРК "Небо". Победители турнира из клуба "Полёт" получили спортивный инвентарь с подписью экс-вратаря сборной России Игоря Акинфеева и Кубок победителя.

"Великолепный турнир, который позволил детям продемонстрировать свои лучшие качества. Хочется ребят еще раз поздравить с победой, а кинокомпанию "Союз Маринс Групп" и всю творческую группу фильма "Дикая Лига" с премьерой в Нижнем Новгороде", - поздравил организаторов мероприятия тренер-преподаватель команды "Полет" Андрей Антонов.

В этот день в одном из самых больших кинотеатров Нижнего Новгорода собрались представители компании-создателя фильма и актерского состава, представители органов власти, руководители крупнейших компаний ПФО, ведущие нижегородские СМИ. Нижегородская премьера картины собрала полный зал гостей.

Перед началом показа состоялся пресс-подход к создателям фильма, где они поделились своими впечатлениями о кинокартине.

"Для нас большая честь представлять картину "Дикая Лига" в Нижнем Новгороде", - поделился впечатлениями продюсер "Дикой Лиги" Андрей Богатырев.

"Этот фильм о самых простых вещах – о любви, о дружбе, о том, как человек идет к цели, преодолевая трудности, ну и, конечно, это фильм о футболе. Я буду рад, если он привлечет молодых ребят к занятию футболом. В Нижнем Новгороде, как и по всей России, футбол сейчас развивается, появляется целая культура футбола. Было бы классно, если бы этот фильм привлек внимание людей к спорту", - добавил продюсер.

После просмотра фильма гости мероприятия еще долго делились впечатлениями друг с другом и со средствами массовой информации.

"Мне было не только интересно посмотреть этот фильм, но и познавательно. Я узнал, что футбол в нашей стране зарождался еще до революции, какие были команды, какие игроки. Фильм прошел на одном дыхании. Освободил голову ото всех дел, от мыслей, смотрел, полностью погрузился в эту атмосферу - был с игроками. Очень хороший фильм", - рассказал гость предпремьерного показа Александр Марученко.

"Уверен, что он будет интересен всем, вне зависимости от возраста. А поскольку картина все же не только о футболе, но и о любви, об отношениях, дружбе, то и женщины захотят его увидеть", - подытожил он.

"Дикая Лига" – это объединение футбольных команд из простого народа, которое было официально зарегистрировано в России в начале XX века. Созданная продюсерским центром "Новое Время" и кинокомпанией "Союз Маринс Групп" одноименная кинолента рассказывает историю о том, как зарождался футбол в нашей стране, кто был его первыми игроками и какова цена победы. Картина основана на реальных событиях. Фильм "Дикая Лига" выходит в широкий прокат 24 октября во всех кинотеатрах страны.