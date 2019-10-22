Спектакли, литературные вечера и шоу: "Ночь искусств" пройдет в Нижнем Новгороде (программа) Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородская область присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств" 3 и 4 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Что ждет нижегородцев?

Отмечается, что в этом году акция снова пройдет под девизом "Искусство объединяет". Традиционно в этот день музеи, театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами.

"В Нижегородской области в акции примут участие учреждения культуры всех районов региона. В этом году программа "Ночи искусств" получилась особенно интересной. В рамках реализации нацпроекта "Культура" президент РФ Владимир Путин поставил перед нами задачу увеличить посещаемость культурных учреждений региона. И акция "Ночь искусств" - прекрасная возможность еще раз показать нижегородцам, чем интересны и богаты наши театры, библиотеки, музеи и выставочные пространства", - отметил глава региона Глеб Никитин.

Важным является тот факт, что вход на большинство мероприятий бесплатный.

3 ноября

Концерты

С 18:00 до 20:00 в пространстве DKRT (ДК им. Я.М.Свердлова) (ул. Большая Покровская, 18) пройдет концерт Русского народного оркестра.

С 19:00 до 20:00 в ТРК "Небо" (ул. Большая Покровская, 82) будет организован флешмоб Нижегородского молодежного хора

С 19:00 до 21:30 в Государственная филармония им. Ростроповича (Кремль, корпус 2) концерт квартета Сергея Журакова и других музыкальных коллективов "Джаз и только джаз!".

С 21:00 до 22:00 в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина (ул. Ванеева, 2) будет организован музыкальный салон, в котором примут участие вокалисты оперы и концертмейстеры театра.

Спектакли

С 18:00 до 20:30 в ТЮЗе (ул. М.Горького, 145) состоится показ и обсуждение спектакля по пьесе М.Макдонаха "Калека с острова Инишмаан".

С 18:00 до 21:00 в Нижегородском театре драмы им. М.Горького (ул. Большая Покровская, 13) покажут спектакль "Третья правда, или История одного преступления". Отмечается, что это философская притча по детективной пьесе Ольги Михайловой, созданной к 150-летнему юбилею П.А.Столыпина (вход платный).

С 18:00 до 20:00 в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина (ул. Ванеева, 2) состоится балет К.С.Хачатуряна "Белоснежка". В основу либретто положена немецкая романтическая легенда в пересказе братьев Гримм (вход платный).

(Спектакль "Белоснежка", с сайта театра)

Фестивали и шоу

С 11:00 до 21:00 в ГЦСИ "Арсенал" (Кремль, корпус 6) пройдет фестиваль "День жизни в Баухаус". В программе: показ кинофильмов из архива Гете-института, лекции, семейные мастер-классы, экскурсии, музыка и танцы.

С 17:00 до 21:30 в ОДЦ "Буревестник" (ул. Коминтерна, 244) состоится торжественное открытие "Музея старого кинотеатра", театрально-музыкальный вечер, посвященный Году театра, а также показ х/ф "Каникулы президента". В фойе кинотеатра будет организовано художественное пространство "Боди-тату".

С 17:00 до 23:00 в Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеке им. В.И.Ленина (ул. Варварская, 3) пройдут выступления ансамбля песни и танца "Казачий хутор" и дуэта бардовской песни "Марципан", сеанс немого кино "Разговор без слов", встреча "Опыт социального волонтерства в Германии", воркшоп "Точечное творчество", библиоквест, трансляция фильмов, викторины, игры, конкурсы, мастер-классы, выставки. Вход бесплатный.

С 18:00 до 19:00 на театральной площади пройдет фестиваль искусств "В единстве сила". В программе - организация онлайн трансляций и фаер-шоу.

С 21:30 до 23:00 в Нижегородском государственном выставочном комплексе (пл. Минина и Пожарского, 2) планируется интерактивное шоу-фантазия на тему "Сон Татьяны Лариной" от режиссера нижегородского Клуба интеллектуалов Юрия Григорьева-Базанова.

Литературные вечера и мастер-классы

С 16:00 до 22:00 в Нижегородской государственной областной детской библиотеке (ул. Звездинка, 5) состоится литературно-игровой вечер "Искусство удивлять!". В программе спектакль "Алиса в стране чудес" (6+), литературный вернисаж по книге Лены Андерсон "Все друзья наперечет", квиз-викторина "Угадай кино" (9+), джем-сейшн для эрудитов (10+), настольные игры и математические головоломки (7+), мастер-класс по актерской импровизации (8+).

С 18:00 до 20:00 в Нижегородском театре кукол (ул. Большая Покровская, д. 39) пройдет презентация детской книги Светланы Иконниковой "Что в театре главное?".

С 15:00 до 21:00 в Нижегородском государственном художественном музее (Верхне-Волжская наб., 3) пройдет лекция "Как смотреть картину?", а также экскурсия по особняку Сироткина.

С 14:00 до 20:30 в Музее Н.А.Добролюбова (наб. Лыковая дамба, 2) планируется мастер-класс "Воспоминания о лете", встреча с поэтом Евгением Эрастовым и выставка графики Павла Рыбакова "Разговор о Старом Нижнем".

4 ноября

В День народного единства 4 ноября в рамках акции "Ночь искусств" с 17:00 до 20:00 в Нижегородском планетарии им. Г.М.Гречко (ул. Революционная, 20) в зале "Астрономия" гостям будут представлены программы "Вдохновение Вселенной" и "Мифы о звездном небе", организованы мастер-класс "Как найти созвездия" и наблюдения в телескоп.

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