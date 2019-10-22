"Закон об увеличении метража "разливаек" позволит сократить количество неблагополучных торговых точек", - Ольга Щетинина Общество

Ольга Щетинина

Депутаты фракции "Единая Россия" на заседании 23 октября одобрили инициативу Государственной думы РФ об ограничении площади ресторанов, баров, кафе, буфетов, расположенных в многоквартирных домах, где допускается розничная продажа алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба фракции при Законодательном собрании Нижегородской области.

Депутаты также поддержали направление от имени ЗС НО поправок ко второму чтению законопроекта, предложив увеличить площадь такого помещения до 50 кв.м.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре 2019 года депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении изменения в статью 16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", согласно которым розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, допускается при условии, если зал обслуживания посетителей имеет площадь не менее 20 квадратных метров.

"В настоящее время для оценки соблюдения требований законодательства вычленить площадь торгового зала затруднительно, так как предприниматели подают сведения о метраже всего помещения. Кроме того, под ограничение по площади зала в 20 кв.м. не попадает практически ни одно питейное заведение в многоквартирных домах, например, Нижнего Новгорода", - сказала руководитель фракции "Единая Россия", заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина.

"Поэтому фракция считает необходимым увеличить общую площадь помещений ресторанов баров, кафе, расположенных в многоквартирных домах, где осуществляется розничная продажа алкогольной продукции, до 50 кв. метров", - пояснила она.

По мнению Ольги Щетининой, "это решение логично и закономерно". "Тем более, что в Нижегородской области есть опыт регулирования работы подобных заведений с помощью ограничения метража. До 2017 года в нашем законодательстве уже действовало ограничение по метражу, - напомнила она. - "Возобновление этой практики позволит, на наш взгляд, существенно сократить количество неблагополучных торговых точек. Ведь главное, чтобы жителям было комфортно находиться на своей территории, и "разливайки" не причиняли им неудобств и беспокойства", - пояснила зампредседателя регионального парламента.

Еще одним вопросом повестки дня заседания фракции стало рассмотрение проекта изменений в областной закон "О противодействии коррупции в Нижегородской области", подготовленных в целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральными законами, принятыми по инициативе секретаря генерального совета "Единой России", депутата Государственной думы Андрея Турчака. Он предложил упростить процедуру декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений и ввести альтернативные меры ответственности за несущественные ошибки в декларациях муниципальных депутатов.

"Мы поддерживаем инициативу нашего коллеги - Андрея Турчака по упрощению декларирования доходов сельских депутатов. Значительная часть муниципальных депутатов - это учителя, врачи, социальные работники. Все они получают единственный доход по основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах, поэтому упрощение процедуры подготовки и сдачи деклараций имеет для них большое значение. Им не придется собирать огромное количество справок, и незначительные ошибки можно будет поправить, но в то же время серьёзные расходы по-прежнему надо будет декларировать со всей ответственностью", - прокомментировала Ольга Щетинина.