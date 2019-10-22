"Если жители принимают решение сделать двор без машин, это нужно поддержать", - Виталий Мутко Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегордской области

Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко во время визита в Нижний Новгород 23 октября вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным проверил, как в регионе идет реализация программы "Формирование комфортной городской среды". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В благоустроенном дворе на улице Сурикова Виталий Мутко и Глеб Никитин пообщались с жителями и выслушали их мнение. Мамы с детьми и пенсионеры одобрили и новую детскую площадку с игровыми элементами, и спортивную площадку, и дорожки с лавочками и шахматными столами. В дополнение они попросили поставить заграждения, чтобы двор был без машин – тем более, что рядом есть парковочные места.

"Дворы без автомобилей – это повсеместная тенденция. Если вы сами приняли такое решение, двор, конечно, нужно сохранить без машин", - поддержал жителей Виталий Мутко. Он поручил мэру Нижнего Новгорода Владимиру Панову проработать этот вопрос.

Всего в Нижегородской области в этом году финансирование проекта "Формирование комфортной городской среды" увеличено на 376,9 млн рублей. В программе участвуют все районы.

"Мы благоустраиваем 348 дворов и 100 общественных пространств. На 57 общественных пространствах и в 320 дворах работы уже полностью завершены, нижегородцы получили благоустроенные парки, скверы, площадки", - сообщил Глеб Никитин.

Напомним, что в городах Нижегородской области с населением больше 20 тысяч жителей до 31 октября продолжается голосование за объекты для благоустройства в 2020 году. Сделать свой выбор жители могут на сайте – голосование занимает не больше семи минут, а также воспользоваться помощью волонтеров, работающих в торговых центрах и МФЦ.

Федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" является частью национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.