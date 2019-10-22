Первые дизайн-проекты вывесок на фасадах разработали в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дизайн-проекты вывесок на фасадах разработаны для девяти улиц в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на директора департамента градостроительного развития и архитектуры горадминистрации Александра Корнилова.

"По поручению главы города Владимира Панова мы разрабатываем единый дизайн-код города. Составной частью дизайн-кода будут информационные конструкции на фасадах – вывески. Сейчас мы проводим встречи с предпринимателями, чтобы разъяснить, как привести свои вывески в соответствие с теми дизайн-проектами, которые разработаны для этих девяти улиц. Дизайн-проекты для других улиц города находятся в стадии проработки", - сказал Корнилов.

По его словам, в списке улиц с утвержденной архитектурно-художественной концепцией Большая Покровская, Бетанкура, Самаркандская, Стрелка, Керченская, Варварская, Белинского, Бекетова, Нижне-Волжская набережная.