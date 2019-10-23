Нижегородские волонтеры проведут мониторинг доступности городской среды Общество

Более 200 волонтеров в Нижнем Новгороде обучились навыкам оценки доступности городской среды, чтобы в дальнейшем провести масштабный мониторинг доступности городских объектов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время "Городская лаборатория инноваций" реализует проект, который подразумевает создание карты доступности для граждан Нижнего Новгорода. Ранее эту идею поддержал мэр Владимир Панов.

"Мероприятие по обучению волонтеров реализуется в рамках проекта «Туристическая карта доступности» – это один из проектов Городской лаборатории инноваций. Карта доступности реализуется в виде мобильного приложения и позволит людям с ограниченными возможностями получить объективную информацию об основной туристической и социальной инфраструктуре, построить необходимый маршрут с учетом ограничений, а также самому оценить доступность посещаемых объектов и дать обратную связь. С помощью волонтеров будет проведена первичная оценка ключевых объектов города – около 1 000. Далее такой мониторинг будет производится регулярно, в том числе с привлечением самих пользователей карты. На основе обратной связи будут приниматься решения о повышении доступности объектов", – отметил заместитель главы администрации города по информационным технологиям Алексей Карапузов.

По словам регионального координатора федерального проекта "Единая страна – доступная среда" Ольги Никитиной, комиссии по мониторингу нужно создать в каждом районе города. В них должны войти главы районов, органы соцзащиты, руководители ТСЖ и директора ДУКов, на территории которых живут люди с инвалидностью, и независимые волонтеры.

Семинар проходил в течение двух дней. В первый день участники встретились с Евгением Бухаровым, экспертом высшей квалификации и разработчиком системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" Всероссийского общества инвалидов, членом Комитета по Паралимпийским играм Международного паралимпийского комитета. Участники получили развернутую пошаговую инструкцию, как правильно оценивать доступность мест для людей с инвалидностью. На следующий день волонтеры были разделены по группам и применили теоретические знания на практике, проведя мониторинг двух объектов: Центральную библиотеку на улице Варварской и ДК "Оржоникидзе". По окончанию обучения каждый участник получит сертификат, дающий право на проведение самостоятельного мониторинга городской среды.

"Я надеюсь, что мы в ближайшее время будут обследованы не только самые популярные места в Нижнем Новгороде, но и скверы, поликлиники, школы, культурные и спортивные объекты. Полученные данные будут переданы в администрацию города. Все проверенные объекты будут нанесены на карту доступности Нижнего Новгорода. Думаю, это станет отличным подарком городу, его жителям и гостям с ограниченными возможностями здоровья", – сказала Ольга Никитина.

Напомним, что "Городская лаборатория инноваций" начала свою работу 3 октября. "Это, в первую очередь, тестовая площадка по отбору и запуску пилотных инновационных проектов для города. Возможность подать на оценку ИТ-экспертам проектам инновационный проект и провести его апробацию на инфраструктуре или данных города. Совместно мы определяем критерии успешности по каждой новой технологии, чтобы по итогам принять взвешенное решение о запуске технологии во внедрение. Во-вторых, это площадка по общественному обсуждению предлагаемых проектов, их отбору и дальнейшему сопровождению до необходимого уровня зрелости для запуска. В-третьих – это снятие административных барьеров, которые возникают на пути реализации. В работу лаборатории вовлечены представители администрации города, проектного офиса Стратегии развития Нижегородской области. В целом это открытая площадка, где любой специалист в области ИТ может предложить свой социальный проект или принять участие в уже действующих", – отметил Алексей Карапузов.