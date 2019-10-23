Авиакомпания "ЮВТ Аэро" ввела дополнительные рейсы между Нижним Новгородом и Калининградом

Авиакомпания "ЮВТ Аэро" увеличила частоту полетов из международного аэропорта Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") в Калининград до 4 рейсов в неделю.
Как сообщает пресс-служба аэропорта Стригино, с 27 октября к полетам в самую западную точку России по вторникам, четвергам добавились рейсы по пятницам и воскресеньям. В пятницу вылет запланирован на 22:00, в воскресенье - на 22:25.
На рейсы в Калининград поставлены канадские самолеты Bombardier CRJ-200, рассчитанные на 50 пассажиров. Продажи открыты, билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте авиакомпании.
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