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Происшествия

Жительницу Кстова осудили на три года условно за распространение "волшебных бобов"

24 октября 2019 10:20  [28] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жительницу Кстова осудили на три года условно за распространение "волшебных бобов". Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 24 октября 2019 года.

Кстовским городским судом установлено, что 30-летняя местная жительница купила через социальную сеть "ВКонтакте" 60 блистеров с 540 таблетками препарата для снижения веса "Волшебные бобы". В его составе содержится сильнодействующее вещество сибутрамин, который вызывает чувство насыщения. Препарат не зарегистрирован в реестре лекарственных средств, разрешенных на территории РФ. Затем она начала продажу этих "бобов".

Женщина признана виновной в совершении трех преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст. 234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком год и шесть месяцев.

 

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