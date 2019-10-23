Новейшее оборудование приобретут для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия Общество

Новейшее оборудование будет приобретено для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия из ЛПУ №40 Автозаводского района областного центра. Об этом заявил в ходе брифинга министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов.

Он также отметил, что служебное расследование будет проведено в связи с некачественной подготовкой приказа о переносе детского хирургического отделения городской клинической больницы № 40 Автозаводского района Нижнего Новгорода на базу больницы №27 в Сормовском районе.

"Чиновник должен предполагать, какую реакцию повлекут его действия. Надо с людьми говорить", - подчеркнул Александр Смирнов.

Распоряжение о переносе детского хирургического отделения, пояснил он, действительно было подписано 17 октября, однако вопрос не был до конца проработан, в связи с чем ведомство готово к диалогу с общественностью - для этих целей будет создана экспертная комиссия из числа специалистов и заинтересованных горожан.

Комиссия займётся, в том числе, и проработкой вопроса логистики, а также разъяснением ситуации нижегородцам.

Он также подчеркнул, что появившаяся в социальных сетях информация о создании отделения платных медицинских услуг в больнице №40 не соответствует действительности. Высвободившиеся в результате реорганизации в больнице №40 помещения, заявил министр, будут задействованы для размещения гинекологического отделения перинатального центра при роддоме №7.

Необходимость же реорганизации связана и с тем, что для создания детского стационара при больнице № 40 необходимо строить отдельное здание и оснащать его современным оборудованием. Такой возможности сейчас нет, однако вопрос обсуждаем, пояснил министр.

"На базе взрослого стационара функционировал детский! У нас по области таких примеров нет, наверное. По закону это недопустимо ", - возмутился Александр Смирнов.

Действие приказа о переносе отделения начинается с 21 декабря, однако в связи со "взрывом общественного негодования" недостаточной проработкой вопроса сроки могут сместиться к марту.

Никаких проблем с тем, чтобы родители детей из Автозаводского района добирались в больницу №27 и навещали госпитализированных, не возникнет, добавил министр. Он уверен, что пробок по пути нет, расстояние небольшое, около 15 км, а машина скорой помощи, к примеру, доедет за 25 минут.

В структуре многопрофильного детского стационара городской больницы №27 имеется полностью оснащенная реанимация, все необходимое оборудование для обеспечения полноценного оказания медицинской помощи при хирургических и травматологических заболеваниях у детей, в том числе и для проведения лапароскопических операций, что является "золотым стандартом" при хирургических вмешательствах. В ближайший год планируется дооснастить учреждение новейшим оборудованием.

Глава минздрава отдельно пояснил, что сокращение штатных единиц в больнице №40 в связи с переводом отделения детской хирургии на базу многопрофильного стационара городской больницы №27 не планируется.

Все действия по переносу отделения, резюмировал Александр Смирнов, связаны с работой по приведению учреждений здравоохранения к современным медицинским стандартам.

Ранее сообщалось о том, что в связи с реорганизацией уменьшение объемов хирургической помощи детям Автозаводского района не произойдет.