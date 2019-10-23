Улицу Косогорную Нижнего Новгорода закроют для автотранспорта из-за ремонта инженерных сетей, сообщает пресс-служба мэрии.
В сообщении говорится, что движение транспорта будет прекращено до 22.00 4 ноября в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.
Движение транспорта будет прекращено на участке улицы Косогорной от дома №20 до Светлогорского переулка дома №8.
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