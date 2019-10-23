Волонтеры просят помощи в поиске пропавшего подводного охотника из Павлова

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Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" просят помощи в поиске пропавшего подводного охотника из Павлова Нижегородской области. Об этом они сообщили в группе в соцсети "Вконтакте".
В субботу 19 октября 42-летний Алексей Аминев отправился на рыбалку и пропал.
Известно, что мужчина ростом 175 см, плотного телосложения, с темно-русыми волосами и серыми глазами. В день исчезновения был одет в коричневый камуфляжный костюм для подводной охоты. При себе у него был необходимый инвентарь: ласты, маска для плавания, дыхательная трубка и фонарь.
Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, необходимо связаться с поисковиками по номеру 8 (800) 700 54 52 или же обратиться по номеру 112. Отмечается, что нужна помощь добровольцев.
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