Карантин введен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей

Карантин установлен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.
Стоит отметить, что в лесах в Выксунском, Кулебакском и Навашинском районах при проведении мониторинга выявлены сибирские и непарные шелкопряды, а также жуки усачи.
Результаты лабораторных исследований подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов. Постановлением правительства Нижегородской области в 2004 году на территории региона установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным видам вредителей леса.
Собственники подкарантинных объектов должны принять меры по локализации и ликвидации карантинных объектов, а также не допустить их распространения.
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