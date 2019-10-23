Карантин введен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей Общество

Карантин установлен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей, сообщает региональное Управление Россельхознадзора.

Стоит отметить, что в лесах в Выксунском, Кулебакском и Навашинском районах при проведении мониторинга выявлены сибирские и непарные шелкопряды, а также жуки усачи.

Результаты лабораторных исследований подтверждены заключениями о карантинном фитосанитарном состоянии подкарантинных объектов. Постановлением правительства Нижегородской области в 2004 году на территории региона установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим по карантинным видам вредителей леса.

Собственники подкарантинных объектов должны принять меры по локализации и ликвидации карантинных объектов, а также не допустить их распространения.