Последние новости рубрики Общество
24 октября 2019 13:26  [35] ЗС НО расширило перечень профессий на селе для получения господдержки в качестве молодого специалиста
24 октября 2019 13:13  [46] Нижегородским охотоведам для борьбы с браконьерами закупили новую технику
24 октября 2019 12:31  [87] Нижегородцам продлили льготы на выплату взносов за капремонт домов
24 октября 2019 11:39  [99] Тринадцать сотрудников АПЗ победили в конкурсе профмастерства "Золотые руки-2019"
24 октября 2019 10:53  [202] Карантин введен в лесах Нижегородской области в связи с увеличением популяции шелкопрядов и жуков усачей
24 октября 2019 10:33  [115] Улицу Косогорную Нижнего Новгорода закроют для автотранспорта из-за ремонта инженерных сетей
24 октября 2019 10:26  [142] Новейшее оборудование приобретут для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия
24 октября 2019 09:49  [151] Дополнительные рейсы введены между Нижним Новгородом и Калининградом
24 октября 2019 09:37  [159] Нижегородские волонтеры проведут мониторинг доступности городской среды
23 октября 2019 19:07  [304] Виталий Мутко высоко оценил нижегородскую электронную систему голосования за общественные пространств
Общество

Нижегородским охотоведам для борьбы с браконьерами закупили новую технику

24 октября 2019 13:13  [46] Общество

Фото: Комитет госохотнадзора.

Нижегородским специалистам, занимающимся охраной животного мира, закупили новую технику, которая позволит более эффективно бороться с браконьерами. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

Речь идет об автомобилях, снегоходах, навигаторов, прицепов для перевозок лодок, а также горюче-смазочных материалов.

В ведомстве пояснили, что площадь охотоугодий региона составляет 7,1 млн га.

"Сейчас браконьеры технически оснащены, поэтому для охраны диких животных охотоведам необходимы современные средства повышенной проходимости", - добавили в комитете.

Закупку транспортных средств осуществили в рамках госпрограммы "Охрана животного мира Нижегородской области". На техническое оснащение ГКУ НО "Центр охраны объектов животного мира" из областного бюджета было дополнительно выделено 5,3 млн рублей. Транспорт уже находится в организации.

В ведомстве также сообщили, что сейчас в Нижегородской области наблюдается снижение количества нарушений правил охоты. Например, в 2019 году охотинспекторы выявили около 1,8 тысячи нарушений, тогда как в 2018 году эта цифра превысила 1,9 тысяч.

Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в регионе благодаря государственной программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил глава региона Глеб Никитин. По результатам мониторинга в 2019 году насчитывается 15,7 тысяч лосей (в 2018 году - 14,9 тысяч), 963 особи косули (в 2018 году - 926) и 1,15 тысяч особей медведя (в 2018 году — 966).

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Охота
Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph