Нижегородским охотоведам для борьбы с браконьерами закупили новую технику Общество

Фото: Комитет госохотнадзора.

Нижегородским специалистам, занимающимся охраной животного мира, закупили новую технику, которая позволит более эффективно бороться с браконьерами. Об этом сообщили в областном комитете госохотнадзора.

Речь идет об автомобилях, снегоходах, навигаторов, прицепов для перевозок лодок, а также горюче-смазочных материалов.

В ведомстве пояснили, что площадь охотоугодий региона составляет 7,1 млн га.

"Сейчас браконьеры технически оснащены, поэтому для охраны диких животных охотоведам необходимы современные средства повышенной проходимости", - добавили в комитете.

Закупку транспортных средств осуществили в рамках госпрограммы "Охрана животного мира Нижегородской области". На техническое оснащение ГКУ НО "Центр охраны объектов животного мира" из областного бюджета было дополнительно выделено 5,3 млн рублей. Транспорт уже находится в организации.

В ведомстве также сообщили, что сейчас в Нижегородской области наблюдается снижение количества нарушений правил охоты. Например, в 2019 году охотинспекторы выявили около 1,8 тысячи нарушений, тогда как в 2018 году эта цифра превысила 1,9 тысяч.

Ранее сообщалось, что численность ценных видов охотничьих ресурсов увеличилась в регионе благодаря государственной программе "Охрана животного мира Нижегородской области", которую утвердил глава региона Глеб Никитин. По результатам мониторинга в 2019 году насчитывается 15,7 тысяч лосей (в 2018 году - 14,9 тысяч), 963 особи косули (в 2018 году - 926) и 1,15 тысяч особей медведя (в 2018 году — 966).