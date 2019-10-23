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Культура и отдых

Интерактивное шоу к 220-летию Александра Пушкина увидят посетители НГВК во время "Ночи искусств"

24 октября 2019 13:17  [44] Культура и отдых

Интерактивное шоу к 220-летию Александра Пушкина увидят посетители Нижегородского государственного выставочного комплекса НГВК во время "Ночи искусств", сообщает минкультуры региона.

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 3 ноября, в преддверии Дня народного единства. В НГВК будут ждать нижегородцев с 18:00 до полуночи.

Стоит отметить, что посетители выставочного комплекса смогут увидеть выставку работ участников регионального конкурса детского рисунка "Пейзажи родного края". Участие в муниципальном этапе конкурса приняло более 7 тысяч детей из 421 общеобразовательных школ, детских садов, организаций дополнительного образования, школ искусств Нижегородской области.

Конкурс проводился по инициативе Народного художника России Владимира Никонова. В отдельном зале выставки представлены работы и самого художника.

В рамках "Ночи искусств" также пройдут:
18.00 – 21.00 - инклюзивная детская программа "Как прекрасен этот мир" (коллективное арт-рисование, пластилинография, кукольный театр). Программа проводится сотрудниками выставочного комплекса совместно с приглашенным педагогом. К участию приглашаются дети всех возрастов в сопровождении родителей.
21.30 – фантазия на тему "Сон Татьяны Лариной" - интерактивное шоу к 220-летию А.С.Пушкина от профессионального актёра, режиссера нижегородского Клуба интеллектуалов Юрия Григорьева-Базанова (с участием зрителей).

СПРАВКА:
Владимир Никонов является членом президиума РАЕН, доктором технических наук. Работы художника украшают здание резиденции Президента РФ и Администрации Президента РФ. Художник является автором блока марок "Императорское Православное Палестинское Общество" и одним из разработчиков концепции и художественного решения Герба Российской Федерации. Многие работы находятся в частных и музейных коллекциях десятков стран мира, несколько миниатюр переданы в дар на вечное хранение в Музеи Московского Кремля. Картины мастера были представлены на Всемирной выставке миниатюры в Париже, вернисажах США, Швеции, Бельгии, Англии и многих городов России.

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