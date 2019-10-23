Владимир Панов наложил вето на решение Думы Нижнего Новгорода о перелетах депутатов бизнес-классом Политика

Владимир Панов

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов наложил вето на решение городской Думы о перелетах депутатов бизнес-классом. Текст комментария распространила пресс-служба мэрии.

"Вчерашнее решение городской Думы не соответствует времени и приоритетам бюджетных расходов города. Поэтому я накладываю вето на данное решение и уже дал рекомендацию председателю городской Думы провести служебную проверку в отношении ответственных за разработку этого проекта", - добавил Владимир Панов.

В заключение он подчеркнул, что также необходимо внести изменения в работу аппарата Думы Нижнего Новгорода, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Напомним, что 23 октября на заседании Думы Нижнего Новгорода был одобрен проект положения о порядке возмещения депутату расходов, связанных с командировками.

Согласно проекту, депутатам будут возмещаться транспортные расходы за автобус; железнодорожный транспорт (в вагоне повышенной комфортности категории “СВ”); воздушный транспорт (по тарифам бизнес-класса).

Кроме того, будут компенсировать расходы по найму жилого помещения (не более стоимости однокомнатного номера); на получение въездной визы, в случае участия в мероприятии на территории иностранных государств; на регистрационный взнос за участие в мероприятии.

Стоит отметить, что депутатам согласно данному проекту положены командировочные в размере 700 рублей.